4. Sezonu Çekilen The Chosen, 600 Dile Çevrilecek

The Chosen dizisinin heyecanla beklenen 4. sezonunun prodüksiyonu Teksas, Midlothian’da başladı. Instagram ve Facebook hesaplarından 4. sezona ait film klaketi yayınlandı. Gönderide, ‘‘Geri dönük’’ mesajı yer aldı.

The Chosen’ın Midlothian yakınlarındaki 900 dönümlük yeni evinde ikinci sezonu çekildi. İsa’nın havarilerinden Andreas’ı canlandıran aktör Noah James, ‘‘2000 yıl önce Kefernahum’daymışız gibi hissettik. İnanılmaz bir duygu. Zamanın içinde yolculuk yaptığınızı hissediyorsunuz’’ dedi.

İsa ve havarilerinin hayatını konu alan dizi, 2017 yılında inanca dayalı film endüstrisinde hızla ismini duyurdu. Angel Studios’a göre, The Chosen 500 milyondan fazla izlendi. 1. sezonun yayınlanmasından bu yana ise 108 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Dizi, The Chosen ve Angel Studios uygulamalarından ücretsiz olarak izlenebilir. Ayrıca Netflix ve Amazon Prime gibi platformlarda mevcuttur.

Dizinin 4. sezonu çekilirken, 1-3 sezonlarının 600 dile çevrileceği duyuruldu. Dizinin yapımcısı ve yönetmeni Dallas Jenkins, bir izleyici tarafından gönderilen mektubu okudu. Çin’deki bir izleyici, tüm aile üyelerinin İngilizce bilmemesine rağmen diziden oldukça etkilendiklerini söyledi. Jenkins, ‘‘Aldığımız bu mektup, dizinin çevrilmesinden önce geldi. Dizinin 600 dile çevrilmesiyle yaşanacakları düşünün. Yedi sezonun ücretsiz olarak herkesin kendi dilinde izleyebileceğini hayal edin’’ dedi.

Jenkins, amacı The Chosen’ın misyonunu ilerletmek, dünyanın çeşitli ülkelerinde izlenmesini sağlamak ve diziyi 600’den fazla dile çevirmek olan ComeAndSee Vakfı ile ortaklık kurulduğunu açıkladı. Bağışlar, vakıf tarafından serilerin çekilmesi, pazarlanması ve diğer dillere çevrilmesi için kullanılacak. (CBN)

https://haber.sat7turk.com/4-sezonu-cekilen-the-chosen-600-dile-cevrilecek/