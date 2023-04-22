Sevag ve Garabet Balıkçı anıldı

24 Nisan 2011’da Batman’da askerlik görevini yaparken aynı birlikteki bir askerin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Sevag Balıkçı ve 2022 yılında yine bir 24 Nisan günü hayatını kaybeden babası Garabet Balıkçı, Şişli Ermeni Mezarlığı’nda anıldı.

Sevag Balıkçı, Ermeni Soykırımı’nın 96. yılında, 24 Nisan 2011 tarihinde, zorunlu askerliğini yaparken Batman’ın Kozluk ilçesinde Kıvanç Ağaoğlu’nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti.

Balıkçı, tezkeresine 20 gün kala, karakol çevresine çit örme görevi sırasında öldürülmüştü.

Sevag Balıkçı’nın babası Garabet Balıkçı ise geçtiğimiz yıl 24 Nisan sabahı, kabristana gitmeye hazırlığındayken evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti. Garabet Balıkçı oğlunun yanına defnedildi.

23 Nisan Pazar günü Şişli Ermeni Mezarlığı’nda yapılan anmaya Balıkçı Ailesi, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Nor Zartonk İnisiyatifi, HDP Şişli İlçe Örgütü ve ailenin yakınları, sevenleri katıldı.

Peder Natan Arabyan’ın ilahiler okuduğu anma töreni, Nor Zartonk’un okuduğu basın açıklaması ile sona erdi.

Sevag Balıkçı’nın ölümüyle ilgili davada sanık Kıvanç Ağaoğlu, “olası kastla öldürme” suçlamasıyla 16 yıl 8 ay hapis cezası almıştı.

Agos