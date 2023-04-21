Yaşayan efsane; Onno Usta

Türkiye’nin otomobil ve modifiye konusunda en derin bilgiye sahip adamı.. Öyle ki; tarih konusunda İlber Ortaylı neyse, otomobil konusunda Onno Usta o’dur..

Eğer Onno Usta’yı bilmiyorsanız, modifiye denince aklınıza ilk o gelmiyorsa, muhtemelen sosyal medyanın var ettiği sözde modifiyecilerden öncesini görememiş kadar gençsiniz.

1951 yılında İstanbul Şişli’de doğan Onno Usta (Ohannes Tatonyan), ilk ve ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra babasının tamirhanesinde 17 yaşında itibaren işe başlamıştır.

Bir taraftan lise eğitimine devam eden Onno Usta, 1960’lı yılların şartlarında otomobile dair bilgi bulmak ve kendini geliştirmek için yurtdışında motor mekaniği ile ilgili eğitimlere katılmıştır.

1972 yılından itibaren uluslararası ilk ralli organizasyonunun gelmesi ile birlikte, dünya ile eş zamanlı olarak motor sporlarının Türkiye’deki altın çağı başlamıştı.

80’li yıllara geldiğimizde ise Onno Usta, ralli arabalarını hazırlayan en ünlü usta haline gelmiştir. Türkiye’nin ünlü ralli pilotlarından Renç Koçibey, Serdar Bostancı, Ercan Kazaz, Ali Baceoğlu, Nejat Avcı gibi isimlerle birlikte çalışmıştır. Kullandıkları yarış arabalarında Onno Usta imzası vardır.

90’lar ve 2000’lerde, Tipo Cup, Palio Cup gibi yarış organizasyonlarındaki araçları hazırlamıştır. Fiat markasının Palio Kitcar ralli aracının tüm geliştirmesi bizzat Onno Usta’ya aittir. Bu araçların yazılımı da kendisi tarafından yapılmıştır.

Dolayısıyla Onno Usta, Türkiye’de tamamen kendi bilgi ve yeteneği ile sıfırdan yazılım yapan ilk kişidir.

Internetin olmadığı o yıllarda, Onno ustanın yaptığı bu başarılar sadece otomobil ile sınırlı kalmamıştır. O dönem sivil havacılıkta kullanılan içten yanmalı motora sahip uçakları da Türkiye’de tamir eden tek kişi Onno Usta olmuştur. Yaklaşık 70 tane uçağın komple bakım onarım tamirini kendisi yapmıştır.

Hatta “havada uçak motorunu tamir eden usta” diye bir efsanesi vardır. Fakat kendisi, uçak motorunun bazı ayarlarını uçarken yaptığı için böyle bir söylenti olduğunu gülerek ifade etmiştir.

Onno Usta, 90’ların başından itibaren otomobil dergilerinde de yazmaya başlamıştır. Her hafta yayınlanan ve onbinlerce satan dergilerde, binlerce soruya cevap vermiştir.

Dergilerde yazdığı süre boyunca 12.000 kişiye cevap vermiştir. Her hafta gelen ilginç sorulara vereceği cevaplar, internetin olmadığı günlerde Türkiye’deki en sağlam kaynak ve bilgiydi.

Kısacası Onno Usta, gerçek bir sanatkardır, gerçek bir beyefendidir, işini hakkıyla yapmış, geliştirmiş, örnek olmuş, otomobil tarihine ismi altın harflerle yazdırmış gerçek bir ustadır.

Şuan 72 yaşında ve emeklilik yıllarını geçiren ustamızın bugün doğum günü. Kendisine sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar dileriz. Bize kattığı onca şey için yürekten teşekkür ederiz.

İyi ki doğdun Onno Usta..

Kaynak: https://www.facebook.com/isimizgucumuzmodifiye