Sevag ve Garbis Balıkçı anılıyor

24 Nisan 2011’da Batman’da askerlik görevini yaparken aynı birlikteki bir askerin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Sevag Balıkçı ve 2022 yılında yine bir 24 Nisan günü hayatını kaybeden babası Garbis Balıkçı, Şişli Ermeni Mezarlığı’nda 23 Nisan Pazar günü anılacak.

Sevag Balıkçı, Ermeni Soykırımı’nın 96. yılında, 24 Nisan 2011 tarihinde, zorunlu askerliğini yaparken Batman Kozluk ilçesinde Kıvanç Ağaoğlu’nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti.

Balıkçı, tezkeresine 20 gün kala, karakol çevresine çit örme görevi sırasında öldürülmüştü.

Sevag Balıkçı’nın babası Garbis Balıkçı ise geçtiğimiz yıl 24 Nisan sabahı, kabristana gitmeye hazırlığındayken evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti. Garbis Balıkçı oğlunun yanına defnedildi.

Nor Zartonk İnisiyatifi “Aramızdan alınışının 12. yılında Sevag Balıkçı’yı ve babası Garbis Balıkçı’yı anmak için 23 Nisan 2023 Pazar günü saat 13’te Şişli Ermeni Mezarlığında buluşuyoruz. Sevag seni unutmayacağız, unutturmayacağız.” paylaşımında bulundu.

Sevag Balıkçı’nın ölümüyle ilgili davada sanık Kıvanç Ağaoğlu, “olası kastla öldürme” suçlamasıyla 16 yıl 8 ay hapis cezası almıştı.

Agos