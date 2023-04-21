Hatay’dan dünyaya birliktelik mesajı

Eren Aka

Beyoğlu Belediyesi, medeniyet kenti Hatay’da düzenlediği iftarda siyasilerden dini cemaat liderlerine, konsoloslardan STK temsilcilerine kadar toplumun tüm renklerini bir araya getirdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın daveti üzerine iftar açmak için dini cemaat liderleri, konsoloslar ve beraberindeki heyetler ve STK’lar ile Hatay’a gittik. Hatay’da bizi iner inmez Hatay AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman karşıladı. Birlikte deprem nedeniyle hasar gören kilise, cami ve havraları ziyaret ettik. Yol boyunca bizi bilgilendiren Yayman, yıkılan camilerle ilgili de önemli bilgiler verdi. Yaymanın dediğine göre yıkılan Habibi Neccar Cami’yi Konya büyükşehir Belediyesi, Ulu Cami’yi Bursa Büyükşehir Büyükşehir belediyesi ve Bayezid-i Bestami Hazretleri’nin türbesini de İçişleri Bakanlığı vilayetler evi yapacakmış.

Ziyaretlerin ardından iftar açmak için Hatay IGA Konteyner ve Yasam Merkezi Odayeri’ne gittik. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da katıldığı iftar alanında bizi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş karşıladı. Ben depremin ilk günü otomobille Hatay’a gitmiştim. Bu ikinci gidişimde uçaktan daha inmeden aşağıya baktığımda bir kentin nasıl yok olduğuna şahitlik ettim.

‘Birliğimiz ayakta’

İftardan sonra Milliyet’e konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bugünler önemli günler. Bizim açımızdan hayat kitabımız Kur’an’da. Bizden öncekilere de orucun farz kılındığı gerek Hristiyanlara gerek Musevilere ve bugünler ortak oruç tuttuğumuz günlerden Hristiyanlık, hem Musevilikte hem Müslümanlıkta oruç tuttuk. Şimdi bayram, bu günlerde bayramı da kutluyoruz. Biz şimdi ortak bir sofrada buluşuyoruz. Beyoğlu’nun o farklı inançları, farklı kültürleri, farklı medeniyetleri olmasına rağmen birlik ve beraberliğimiz için Hatay’da da birlikteyiz. Hatay’da deprem evlerimizi yıktı ama birliğimiz hamdolsun ayakta. Bu anlamda Türkiye’mizin Anadolu’muzun zenginliğini göstermesi bakımından şu anda bütün dini liderler ruhani liderler Hatay’da. Ortak oruç tutma günleri, ortak bayramlar, işte bayramlar bizi bir arada tutan önemli günler. Bunu da hep birlikte idrak etmiş olacağız”dedi.

‘Küllerinden doğacak’

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: “Bizleri ziyaret etmenizden dolayı çok mutlu olduk. Bizler yüzyıllardır farklı kültür ve dinlere mensup vatandaşlarımız birlikte yaşamaktayız. Biz burada sadece canlarımızı kaybetmedik, binlerce yıllık maneviyatımıza dair kayıplarımız da oldu. İbadet yerlerimizin yıkılmasından dolayı çok üzgünüz.”

‘Dünyaya yayılsın’

Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva: “Müslüman kardeşlerimizle bütünleşmek için Hatay’a geldik. Benim bu dostluk mesajımı dua olarak kabul ederseniz. Türkiye üç yarımadadır. Üç güzel denizin ılık dalgaları tüm dünyaya yayılsın. Bu güzel havanın güzelliği dağılsın. Böyle olursa kavga da olmaz. Her dinden insanlarla Hatay’a geldik. Hatay’daki kardeşlerimizin acılarını biraz olsun hafifletmek için geldik. Ama bundan sonra güzel vesileler için gidersek kanaatime göre Tanrı’nın istediği budur.”

Manevi destek

Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos: “Davet edilmemizden dolayı çok mutluyuz. Bizi duygulandırdılar. Sayın Beyoğlu Belediye Başkanı ve yardımcılarına memnuniyetle iştirak ediyoruz depremin ertesi gününden beri gitmek istiyordum. Kısmet olmadı. Bu sefer resmi bir şekilde hep beraber gidiyoruz. Depremzede kardeşlerimize destek olmak istiyoruz. Nitekim olduk. İlk günden beri yardım topluyoruz. Şimdi de onlara manevi destek olmak için bu iftara katılıyoruz.”

‘Bizler için Antakya semboldür’

Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodokslar Patriği 10.Yuhanna: “Bizler bu iftar gecesinde derin duygular içerisindeyiz. Bu kardeşlerin dini temsilcilerin ve siyasi bu sofranın etrafında toplanıp iftar açmaları bizler için çok önemlidir. Bizler bu kutsal iftar gününde depremde vefat eden evlatlarımızın, tüm halkımızın ailelerine taziyede bulunmak isteriz. Antakya semboldür ve inşallah bu sembol tekrar eski azametine, eski güzelliğine kavuşacaktır. Bütün kardeşlerimize ve özellikle Müslüman kardeşlerimize hayırlı ramazanlar ve bereketli bir Ramazan bayramı olmasını diliyorum.”

Başkan Soyer bayrama Osmaniye’de girecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde depremin yaralarını sarmak için genel koordinasyonunu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği Osmaniye’de depremzedelerle bir araya gelecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin genel koordinasyonunu üstlendiği Osmaniye’de depremin yaralarını sarma çalışmaları sürüyor. Depremin hemen ardından yardım seferberliğinin başlatıldığı Osmaniye’yi sık sık ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Osmaniye’de olacak.

‘Sergi açmak büyük mutluluk’

Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi, Eğitimci-Koleksiyoner Haldun Cezayirlioğlu’nun “Köy Enstitüleri Kitap ve Efemera” sergisine ev sahipliği yapıyor. 2 Mayıs akşamına kadar gezilebilecek olan serginin açılışı Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ayşe Urul tarafından yapıldı. Değişik konularda efemera toplayan, yaklaşık altmış bin adet kitap sahibi olan, eski ve değerli kitapları toplayarak “Butik Kütüphane” oluşturmaya çalışan Haldun Cezayirlioğlu, Köy Enstitülerinin kuruluşun 83’üncüyıl dönümünde Ayvalık’ta sergi açmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Serginin 10’uncu Köy Enstitüsü sergisi olduğunu belirten Cezayirlioğlu, diğer temalarda açtığı sergilerle birlikte toplamda 23’üncü sergisini açtığını belirtti.

Alaçatı’nın otları İstanbul’da tanıtıldı

Çeşme Belediyesi tarafından 27-30 Nisan tarihlerinde düzenlenecek, endemik otlar ve bu otlarla hazırlanan essiz lezzetlerle keyifli anlar yaşatan ‘Otların Rüzgârlı Öyküsü’ Alaçatı Ot Festivalinin, bu yıl on ikincisi düzenlenecek. Alaçatı Ot Festivali’nin Basın Toplantısı İstanbul’da yapıldı. Toplantıya Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın yanı sıra Jüri başkanı Ayhan Sicimoğlu, Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Birbirinden leziz etkinlikleri, sokaklara yayılan mis gibi kokuları ile önemli Dünya festivalleri arasında yer alan Alaçatı Ot Festivali bu yıl da konserler, stantlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri ile milyonları ağırlayacak.

Emniyet kemerinin önemi anlatıldı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, eğitim ve öğretimin ara tatile girmesi ile Bayram tatili trafiğinde oluşabilecek otobüs yoğunluğu ile ilgili “Bayramınız Kemerli Olsun” sloganı ile emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek için otobüslerin içlerindeki ekranda yayınlanması için video hazırladı. Nasıl ki uçaklarda uçak kalkmadan önceden bilgilendirme yapılıyorsa İstanbul’dan hareket eden otobüslerde de bu video ile bilgilendirme yapıldı. Videoda işitme engelli vatandaşlar da unutulmamış. Olası bir kaza durumunda emniyet kemerinin riski yüzde 60 azalttığını biliyoruz. Akıllıca düşünülen bu videodan dolayı İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nü tebrik etmek lazım.

Çadır kentte bayram ziyareti

Ramazan Bayramı öncesinde afet bölgesindeki vatandaşlar ve bölgede görev yapan ekiplerle bir araya gelmek üzere Kahramanmaraş ile programını başlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi Şeyda Ergün ile çadır kentlerdeki çocukların yüzünü güldürmek için onlara hediyeler takdim etti. Başkan Ergün, “Bayram öncesi çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürebilmek için özen gösteriyoruz” dedi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Ergün, daha sonra çadır kentlerdeki vatandaşlarla tek tek selamlaşarak geçmiş olsun dileklerini iletirken, vatandaşlar da Başkan Ergün’e teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediyesinin yanlarında olmasından duydukları memnuniyeti ileten vatandaşlar, iftar yemeği ve sahur kahvaltısı ikramları için de ayrıca teşekkür ettiler. Afetzedeler başta olmak üzere, bölgede görev yapan personeller ve gönüllü vatandaşlara moral olmak amacıyla bölgede olduklarını belirten Başkan Ergün, “Bayram öncesi çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürebilmek için de ayrıca özen gösteriyoruz” dedi.

6 Şubat günü Türkiye korkunç bir depremle uyandı. Kahramanmaraş merkezli depremde pek çok vatandaşımız hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı. Her sene Şeker Bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı’nın heyecanını yaşardık. Bu sene bayrama içimiz buruk girdik. Mübarek Ramazan Bayramı’nı sevdiklerinden ayrı geçirecek olanlar ve sevdiklerini kaybeden tüm vatandaşlarımızın ve siz değerli okurlarımızın bayramını içtenlikle kutluyorum.

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https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/eren-aka/hataydan-dunyaya-birliktelik-mesaji-6935262?sessionid=2