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Ermenistan, Türkiye Sınırına 72 bin dolar para ayırdı ama Kars’a değil IĞDIR’a

2023-04-21

Ermenistan hükümeti, Türkiye sınırındaki “Margara” kontrol noktasının tasarımı için 28,3 milyon dram (yaklaşık 72 bin dolar) ayırdı.

Karar hükümet toplantısında alındı.

Karara göre ; kontrol noktası inşaatının bir an önce tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle tasarım ve yapım çalışmaları paralel olarak yürütülecek.

Yaz aylarında Ermenistan-Türkiye sınırının üçüncü ülke vatandaşlarına açılması planlanıyor.

Kaynak: Ermenistan, Türkiye Sınırına 72 bin dolar para ayırdı ama Kars’a değil IĞDIR’a

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