Ermenistan, Türkiye Sınırına 72 bin dolar para ayırdı ama Kars’a değil IĞDIR’a

Ermenistan hükümeti, Türkiye sınırındaki “Margara” kontrol noktasının tasarımı için 28,3 milyon dram (yaklaşık 72 bin dolar) ayırdı. Karar hükümet toplantısında alındı. Karara göre ; kontrol noktası inşaatının bir an önce tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle tasarım ve yapım çalışmaları paralel olarak yürütülecek. Yaz aylarında Ermenistan-Türkiye sınırının üçüncü ülke vatandaşlarına açılması planlanıyor. Kaynak: Ermenistan, Türkiye Sınırına 72 bin dolar para ayırdı ama Kars’a değil IĞDIR’a Share this: Twitter

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