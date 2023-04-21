Ermenistan hükümeti, Türkiye sınırındaki “Margara” kontrol noktasının tasarımı için 28,3 milyon dram (yaklaşık 72 bin dolar) ayırdı.
Karar hükümet toplantısında alındı.
Karara göre ; kontrol noktası inşaatının bir an önce tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle tasarım ve yapım çalışmaları paralel olarak yürütülecek.
Yaz aylarında Ermenistan-Türkiye sınırının üçüncü ülke vatandaşlarına açılması planlanıyor.
Kaynak: Ermenistan, Türkiye Sınırına 72 bin dolar para ayırdı ama Kars’a değil IĞDIR’a
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