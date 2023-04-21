Ermeni yetkili: Gerekirse yeni bir köprü inşa ederiz

Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan, gazeteciler ile konuşmasında Margara köprüsünün iyi bir durumda ve kullanılmaya hazır olduğunu dedi.

Sanosyan, “Margara köprüsünün çalışmalarının bir kısmını bizim denetimindedir. Biz incelemeler yaparak köprüsünün iyi bir durumda ve kullanılmaya hazır olduğunu söyleyebiliriz. Köprünün tek sorunu çok dar olması ve tek yönlü trafiğe maruz kalmasıdır. Gelecekte eğer gerekirse genişletiriz ya da yeni bir köprü inşa ederiz ama bence ikincisi inşa etmek daha doğru olur”, ifadelerini kullandı.



https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/04/21/Sanosyan/247378