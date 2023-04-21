Ermeni halterci Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı

Ermenistan halter kadın milli takımının üyesi Tatev Hakobyan (76kg) Yerevan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda ikili müsabakada 226kg’lık (104+122kg) sonuç ile gümüş madalya kazandı.

Koparmada 104kg kaldırışıyla küçük gümüş madalya kazandı. Ermenistan diğer temsilcisi 16 yaşındaki Emma Poghosyan ikili müsabakada 217kg’lık (96+121kg) sonuç ile 5. yerini alıyor.

Daha önce İzabella Yaylyan (55kg) bronz madalya kazandı. Avrupa Halter Şampiyonası 2024 yılında Paris’te düzenlenen Olimpiyat Oyunları için bir sınıflanmadır.

Şampiyonaya neredeyse 40 ülkeden 500-den fazla sporcu katılıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/04/21/Ermeni-halterci-Avrupa-Şampiyona/247362