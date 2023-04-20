Rana Cabbar kimdir?

“Akrebin Yolculuğu”, “72. Koğuş”, “Kabadayı” gibi sinema filmleri ve ‘Aşk-ı Memnu’, ‘Beyaz Gelincik’ gibi televizyon dizileriyle tanınan oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti.
DUVAR – Rana Cabbar, 1 Ocak 1945’te İstanbul’da doğdu. Sonraki yıllarda Ankara’ya yerleşen Cabbar, Ankara Sanat Tiyatrosu’nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Uzun zaman AST bünyesinde oyunculuk yaptıktan sonra, farklı tiyatrolarda da çalışmalar yaptı.
Uğur Mumcu’nun yazdığı “Sakıncalı Piyade” oyunundaki, “sakıncalı” rolünü ilk oynayan aktör olan Rana Cabbar, tiyatronun yanı sıra, sinema çalışmaları da yaptı. Sinemada çalıştığı yönetmenlerden bazıları; Erden Kıral, Ömer Kavur, Şerif Gören ve Yavuz Turgul’dur. Cabbar ayrıca Kanal D’de yayınlanan ‘Aşkı Memnu’ dizisindeki Süleyman Efendi karakterini canlandırdı.
Cabbar, 2017 yılında 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Vezir Parmağı oyunuyla Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülünü aldı.
Rana Cabbar’ın rol aldığı tiyatro oyunları şöyle:
1964: Ayak Bacak Fabrikası : (Sermet Çağan) – Ankara Sanat Tiyatrosu
1965: Keloğlan : (Birkan Özdemir) – Ankara Sanat Tiyatrosu
1965: Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç : (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
1965: Saf Adam ve Kundakçılar : (Max Frisch) – Ankara Sanat Tiyatrosu
1966: 72.Koğuş : (Orhan Kemal) – Ankara Sanat Tiyatrosu
1966: Alis Harikalar Diyarında : (Carrol) – Ankara Sanat Tiyatrosu
1966: Durdurun Dünyayı İnecek Var : (Anthony Newley ve Leslie Biriousse) – Ankara Sanat Tiyatrosu
1966: Pazar Gezintisi (George Mitchele) – Ankara Sanat Tiyatrosu
1966: Zenginin Maceraları : (Tunca Yönder ve Birkan Özdemir) – Ankara Sanat Tiyatrosu
1967: Durand Bulvarı : (Armand Salcrou) – Ankara Sanat Tiyatrosu
1967: Müfettiş : (Nikolai Gogol) – Ankara Sanat Tiyatrosu
1967: Otlak (Oyun) : (Erol Aksoy) – Ankara Sanat Tiyatrosu
1967: Sarıpınar 1914 : (R.Nuri Güntekin)\(Turgut Özakman) – Ankara Sanat Tiyatrosu
1968: Eskici Dükkanı : (Orhan Kemal) – Ankara Sanat Tiyatrosu
1969: Linç : (Kerim Korcan) – Ankara Sanat Tiyatrosu
1969: Sınırdaki Ev : (Slawomir Mrozek) – Ankara Sanat Tiyatrosu
1970: Birinci Kurtuluştan : (Ergin Orbey) – Ankara Sanat Tiyatrosu
1970: Nafile Dünya (Oktay Arayıcı) – Ankara Sanat Tiyatrosu
1970: Tozlu Çizmeler : (İsmet Küntay) – Ankara Sanat Tiyatrosu
1971: Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti : (Bertolt Brecht)
1973: 403.Kilometre : İsmet Küntay – Ankara Sanat Tiyatrosu
1974: Ana : Maksim Gorki – Ankara Sanat Tiyatrosu
1974: Dimitrof : Hedda Zinner – Ankara Sanat Tiyatrosu
1975: Aladaglı Miho : Ömer Polat – Ankara Sanat Tiyatrosu
1975: Nereye Payidar : (Bilgesu Erenus – Ankara Sanat Tiyatrosu
1976: Komün Günleri : Bertolt Brecht – Ankara Sanat Tiyatrosu
1977: Sakıncalı Piyade : Ugur Mumcu – Ankara Sanat Tiyatrosu
1977: Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören – Ankara Sanat Tiyatrosu
1978: Tak-Tik : Bertolt Brecht – Ankara Sanat Tiyatrosu
1979: Ferhat ile Şirin : Nâzım Hikmet – Ankara Sanat Tiyatrosu
Rana Cabbar’ın yönettiği tiyatro oyunları şöyle:
1974: Dimitrof : Hedda Zinner – Ankara Sanat Tiyatrosu
1976: İşçi (oyun) : (Ömer Polat) – Ankara Sanat Tiyatrosu
Rana Cabbar’ın rol aldığı sinema filmleri şöyle:
1982: Hakkâri’de Bir Mevsim
1986: Adem İle Havva
1987: 72. Koğuş
1987: Yer Demir Gök Bakır
1993: Şahmaran
1997: Akrebin Yolculuğu
2005: Beyaz Gelincik
2007: Kabadayı
2007: Kara Duvak
2008: Aşk-ı Memnu
2008: Kollama
2008: Pars: Narkoterör
2009: Büyük Oyun
2010: Yaprak Dökümü
2011: Hayat Devam Ediyor
2012: Benim İçin Üzülme
2012: İki Yaka Bir İsmail
2015: Çarşı Pazar
2016: O Hayat Benim
2017: Vezir Parmağı
2018: Kadın
2019: Hercai
2020: Baraj
2021: Üç Kuruş
2022: Kaçış
https://www.gazeteduvar.com.tr/rana-cabbar-kimdir-haber-1614436
İlk yorum yapan siz olun