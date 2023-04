MALATYA’DA 16 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLEN EKKEHART’IN EŞİ SUZANNA GESKE: “HER GÜN O OLAYI YAŞADIK. HER GÜN HATIRLIYORUZ ÇÜNKÜ BİR BOŞLUK VE ÜZÜNTÜ VAR”

Malatya’da 18 Nisan 2007’de Zirve Yayınevi’nde öldürülen Alman vatandaşı Tilman Ekkehart Geske’nin eşi Suzanna Geske, “Her gün o olayı yaşadık. Her gün hatırlıyoruz çünkü bir boşluk ve üzüntü var” dedi.

Malatya’da üç kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetlerinin üzerinden 16 yıl geçti. Zirve Yayınevi’nde öldürülen Alman vatandaşı Tilman Ekkehart Geske’nin eşi Suzanna Geske, Kiltepe’de bulunan Ermeni Mezarlığı’na gelerek, eşinin mezarını ziyaret etti.

Yaşanan olaydan sonra Malatya’yı terk etmeyen ve 25 senedir Türkiye’de yaşayan Suzanna Geske, “Bizim için her gün aynı geçiyor. Her gün bizim için anma günü. Her gün eşimi özlüyorum. Çocuklarımı tek başıma büyüttüm. Her gün o olayı yaşadık. Her gün hatırlıyoruz çünkü bir boşluk ve üzüntü var. Ama aynı zamanda Rabbim bizi güçlendirdi, öyle devam edebildik” diye konuştu.

“TÜRK VATANDAŞI OLMAK İSTİYORUZ”

Türk vatandaşı olmak istediklerini ve senelerdir bunu beklediklerini dile getiren Geske, “O kadar sene geçti. Ne olursa olsun depremi yaşadık ama gitmedik. Burada kaldık, aynı herkes gibi yaşadık. Biz burada kalmak istiyoruz. En kısa sürede bize vatandaşlık versinler diye bekliyoruz. Seneler önce bizi ‘Türk vatandaşı olun’ diye bunun için davet ettiler. Ama şu ana kadar bir evet ya da hayır gelmedi. Biz, Türk vatandaşlığımıza evet denilmesini bekliyoruz. Çünkü 25 senedir buradayız. Türk vatandaşlığımız onaylanırsa iyi olur” dedi.

Malatya’da 18 Nisan 2007’de Zirve Yayınevi’nde çalışan Alman uyruklu Tilmann Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel boğazları kesilerek vahşice katledilmişlerdi.

