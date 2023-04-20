Kardeşliğin yaşayan simgesi Antakya ´da İftar Sofrası

Birçok farklı din, kültür ve inancın kardeşçe birlikte yaşadığı kadim şehir Antakya´da ve aynı zamanda üç semavi dinin; Ramazan, Paskalya ve Pesah bayramlarını kutladığı bu özel ayda sıra dışı bir iftar gecesi yaşandı.

Elda SASUN

Birçok farklı din, kültür ve inancın kardeşçe birlikte yaşadığı kadim şehir Antakya’da ve aynı zamanda üç semavi dinin; Ramazan, Paskalya ve Pesah bayramlarını kutladığı bu özel ayda sıra dışı bir iftar gecesi yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Boğos Levon Zekiyan, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Keldani Katolik Kilisesi Patrik Vekili François Yakan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro, Süryani Katolik Kilisesi Patrik Vekili Korepiskopos Orhan Çanlı, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin ile onlarca ülkenin İstanbul başkonsolosu, siyasi parti temsilcileri, Beyoğlu protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve depremzedeler bir araya geldiler.

Etkinlikte, üç semavi dinin kutsal mekanları ziyaret edildi. Dualar okundu ve IGA konteyner kente gidildi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftarın ardından 3 semavi dinin temsilcileri ilahiler seslendirdi ve tasavvuf musikisi dinletisi gerçekleştirildi.

İftar yemeğinde konuşan dini liderler, medeniyet kenti Hatay’dan barış ve kardeşlik mesajları ve deprem felaketi nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getirdi. Etkinliğe ev sahipliği yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız farklı dinlerin, medeniyetlerin, renklerin Beyoğlu’nda bir arada, kardeşçe yaşadığını aktararak her yıl ramazanda Beyoğlu’nda düzenledikleri iftar programını yaşanan “asrın felaketi” nedeniyle bu sene Hatay’da gerçekleştirdiklerini ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop Hatay’da camii, kilise ve sinagogun yan yana olduğunu belirtirken, dünyada çok az yerde mevcut bu durumun Anadolu medeniyetinin insana, hayata, dine, bakışıyla alakalı müstesna tutumunun tezahürü olduğunu anlattı. Hatay’ın medeniyetler şehri olduğunu dile getiren Şentop, “Her milletten, inançtan insanların yüzlerce yıl boyunca birlikte inşa ettiği bu özel şehrimizin kaybı büyük olmuştur ama inşallah inanıyorum ki hep birlikte Hatay ve diğer şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz” dedi.

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva da bugünkü birlik ve beraberliğin bir simge olması gerektiğine değinerek Türkiye’nin güzelliklerinin bu güzel mesajı bütün dünyaya yaymasını diledi.

https://www.salom.com.tr/haber/127240/kardesligin-yasayan-simgesi-antakya-da-iftar-sofrasi