Gomidas’a bir ödül daha: ‘Yılın Oyunu’ ödülüne layık görüldü

Gomidas’a bir ödül daha: ‘Yılın Oyunu’ ödülüne layık görüldü

Yolcu Tiyatro’nun Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde sahnelediği Gomidas, Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri kapsamında ‘Yılın Oyunu’ ödülünü kazandı.

Yolcu Tiyatro’nun Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde sahnelediği Gomidas, 2019-2022 yılları arası 3 sezonun değerlendirildiği Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri kapsamında Yılın Oyunu ödülüne layık görüldü.

Gomidas bugüne kadar 29. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Yapım, 24. Afife Tiyatro Ödülleri’nde yılın yazarına verilen Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü, 22. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde Tek Kişilik Prodüksiyon ve Yönetmen ödüllerinin yanı sıra 9. Yeni Tiyatro Dergisi Ödülleri kapsamında Fehmi Karaarslan Jüri Özel Ödülü almıştı.

Öte yandan Gomidas, 24 Nisan ve 6 Mayıs’ta Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde izleyicilerle buluşacak.

2020 yılında 24. İstanbul Tiyatro Festivali’nde Türkçe ve Fransızca prömiyerlerini yapan ve bugüne kadar 60 kez sahnelenen Gomidas, Fehmi Karaarslan ve Hagop Mamigonyan şefliğindeki Lusavoriç Korosu’nun performansıyla Kumkapı’daki Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde, sezonun son oyunları için seyirci karşısına çıkacak.

Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp yönettiği, Ersin Umut Güler’in prodüktörlüğünü ve süpervizörlüğünü üstlendiği Gomidas’ın 24 Nisan ve 6 Mayıs tarihlerinde ki performansları için biletler mobilet.com’dan temin edilebilir.

BirGün Gazetesi