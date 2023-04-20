Cengiz Aktar: ”Ermeni Soykırımı konusundaki kavga Türkiye açısından çoktan kaybedildi”

Türkiye Ermeni Soykırımı konusunda dünyada, dünya kamuoyunu nezdinde herhangi bir inandırıcılığı olan ülke değil. Türk siyaset bilimci, gazeteci, Atina Üniversitesi profesörü Cengiz Aktar, Ermenihaber’e verdiği yorumda bu görüşü dile getirdi.

Özellikle son yıllarda Türkiye’de üzerine çok çalışılan ve 5 Nisan’da Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da dile getirdiği Ermeni Soykırımı’nın olmadığı ve aksine Ermenilerin Türk-Müslümanları katlettiğini iddia eden tezin kullanılmasının inkarcılığın yeni bir aşaması olup olmadığı soruya Aktar “hayır” cevabını verdi. O, “bu tezler yıllardır böyle dönüyor” dedi.

Türkiye’de halkın zaten böyle şeyler düşündüğünün altını çizen Aktar, tarihi temeli olmadığı için ülke dışında bu tezin alıcısının bulunmadığı, bu teze kimsenin itibar etmediğini kaydetti.

Siyaset bilimci, “Türkiye’nin inkarcı tavrı ile ilgili şunu unutmamak lazım: Türkiye Ermeni Soykırımı konusunda dünyada, dünya kamuoyunu nezdinde herhangi bir inandırıcılığı olan ülke değil. Kimse Türkiye’nin tezlerine itibar etmiyor, teveccüh göstermiyor dünyada. O kavga çoktan kaybedildi Türkiye açısından.” şeklinde konuştu.

Ermeni Soykırımı’nın inkarı kapsamında 5 Nisan’da Ankara’da üniversitelerinden birinde düzenlenen, Bakanı Akar’ın da söz konusu tezi yeniden gündeme getirdiği çalıştayına değinen Aktar, “Kendi aralarında oturup konuşuyorlar. Herkes birbirine alkışlıyor, ‘aferin’ diyor. O tip toplantılarda zaten farklı bir şey söyleyen kimse yok ki. Herkes aynı şeyi söylüyor.” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/04/20/Cengiz-Aktar-Ermeni-Soykırımı/247012