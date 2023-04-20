Bizim Ermenilerimiz

Şükrü Gülmüş

-Başta Helil ve Aziz Ermenoğlu’na ithaf ediyorum-

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Dün gece yine Ahmet Nesin’i dinledim.

Ahmet ve Ali Nesin’ler, Aziz Nesin’in çocuklarıdır.

Ben onları tanımam.

Ali ve Ahmet’i görmedim. Tanımam, bilmem.

Ancak, babaları Aziz Nesin’i görmesem de çok iyi tanırım. Okuma yazmayı söktüğümden beri onu okurum. Hala bazı eserlerini şimdiki tatla okurum.

Ahmet Nesin mizahta, Çetin Altan politik mizahta favorilerimdir. İkisini de severim.

Çetin Altan’ın da Ahmet ve Mehmetleri var.

Ben Aziz Nesin’in Ali ve Ahmet’ten çok Çetin abinin Ahmet ve Mehmet’ini kendime çok yakın hissettim. Yıllarca bunu merak ettim. Sonra çözdüm. Meğer Çetin Altan’ın karısı yani Ahmet ve Mehmet’in anaları Süleymaniye’li bir Kürdmüş. Bunu Mehmet Altan’a teyid ettirdim. Ve şuna inandım; ‘’Meğer gerçekten kan çekiyormuş.’’ Onları sevmemin esas nedeni Kürd damarlarının olması mıdır acaba.

Peki ama ben ne kadar Kürd’tüm.

Anam-babam Kürd.

En azından ben öyle biliyordum. Meğer öyle değilmiş. Babam; Mele Mihemed oğlu. Baba annem Sosin da –büyük ihtimalle- Kürd. İkisi de Wezrinli.

Annemin babası Hacı Hüseyin ise; aslen Zaxo’lu. Zaxo’dan Midyat’a, orda Mala Nehroz, derlermiş. Nehrozlardan olan dedelerim Midyat’tan Kercews (Gercüş)’e, Kercews’ten de Reşiyê köyüne gelirler.

Peki anne anem Eminkê kim?

Onu Önce Kürd biliyordum. Hatta Heskif (Hasankeyf) Arabı. Meğer yalanmış. Ninem Arap değil, Süryaniymiş. Önce Kürd olmuş, sonra da din değiştirerek Müslüman olmuş. Dedem Hüseyinle evlenerek, Reşiyê yerleşmiş.

Yani 1915 Ermeni Soykırımı’nda bizde ‘’Fermana Fila’’ (Gayr-i Müslimlerin Katlimamı) Seyfo olarak 1918’lerde devam etmiş.

Zavalı Ninem hem milliyetini hem dinini değiştirerek hayatta kalabilmiş. İşte benim anam Fatma ve dayım Süleyman da bu Süryani, sonradan Kürd olan Eminkê’nden.

Hikaye uzun ve hazin.

Biz de gayr-i Müslim; Êzidi, Ermeni, Suryani, Yahudi, Mihelmi, Arap var. Ha bir de işgalci Türklerimiz var elbette. Yalnız Kürdler yoğunlukta, çoğunlukta, Müslüman, sunî ve şafi olduklarından Türklerden sonra hükümrandırlar. Tabi öncelik Türk egemenlerinde, sonra da Kürd’te.

Yani Kürd,Türk ve Arap; gayr-i Müslimin malını, canını, karısını kızını alabilir. Bu şer’en (Şeriat gereği) bir haktır.

O nedenle biz Sunî-Şafi (ister maiki-hembeli…) ne olursan ol hakkındır.

Bu nedenle bizim Ermenilerimiz, Süryanilerimiz, Êzidilerimiz var. Yani bunlar bizim ‘’Yeğenlerimiz’’ hatta alt sümürgemizdir.

Neden biliyor musunuz; Hiçbir Müsülman Kürd veya Türk;

‘’Ya şu gariban gayr-i müslime kızımızı, karımızı verelim. Biz Hiristiyan veya Êzidi olalım’’ demedi, diyemedi. Hep mallarını canlarını, kızlarını ve karılarını aldık. Biz güzel Müslüman ettik, ve kendimizleştirdik.

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İşte bunun için ‘’Bizim Ermenilerimiz’’ Hatta ‘’Süryanilerimiz ve êzidilerimiz’’ var diyebilirim.

Dün gece tam yatacağım zaman; benim canım kardeşim biricik dostum Halil Ermenoğlu wahtsapıma hem foto hem hem KRG’den görüntü yollamış, mesaj bırakmış. Ben yatmadan sesli mesaj bıraktım. Beraber çektiğimiz fotoyu aldım.

Aziz ve Halil ERMENOĞLU’nu ben daha 1977’lerden beri tanırım. Soyadları Ermenoğlu’dur ama ben ikisine de ERMENİOĞLU, diyorum.

Onla beni sever. Kızmazlar. Hatta gülüp ‘’Erê Hocê min erê’’ derler.

İşte ben onun için ERMENİLERİMİZ’i yazma gereği duydum. Bu sabahım,

Sabahel Xêr ya Xelil ya Ermenioğlu…

…19.Nisan. 2023

https://ocakmedya.com/bizim-ermenilerimiz/