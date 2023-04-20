Arsen Khanjyan, Avrupa sambo şampıyonu oldu

İsrail’in Hayfa kentinde başlayan Avrupa Sambo Şampiyonası’nda spor sambo 98 kg sıklet kategorisinde yarışan Arsen Khanjyan Avrupa şampiyonu unvanı kazandı.

Arsen Khanjyan, önce Rusya temsilcisi Chernoskulov’u, ardından Azerbaycan’ı temsil eden Cavadzade’yi mağlup etti. Finalde ise Gürcistan temsilcisi David Loriashvili’yi yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

20 Nisan’da yarışmalara sahneye çıkan Ermeni sporcular Tigran Kirakosyan (58kg), Aram Aghajanyan (71kg), Vahagn Chalyan (88kg), Norik Khurshudyan (+98kg), Varsik Grigoryan (54kg) ve Arman Avanesyan (98 kg ).

Avrupa Şampiyonası 23 Nisan’a kadar sürecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/04/20/Avrupa-sambo-şampıyon/247254