24 Nisan anması yine yasaklandı

“24 Nisan Anma Platformu”nun bu yıl Kadıköy’de düzenlemek istediği 24 Nisan anması İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı. Valilik geçen yılki anmayı da yasaklamıştı. Anmalar 2010-2019 yılları arasında kesintisiz biçimde yapılmıştı.

200’ü aşkın Ermeni aydınının İstanbul’da tutuklandığı gün olan 24 Nisan 1915’in 108’inci yıldönümü yaklaşırken, çeşitli inisiyatifler de anma hazırlıkları yapıyor.

Pandemiden önce, 2010-2019 yılları arasında sırasıyla Taksim, Tünel ve Şişhane meydanlarında her yıl 1915 ve sonrasında hayatını kaybeden Ermeniler için anma toplantıları gerçekleştiren “24 Nisan Anma Platformu” bu yıl için Kadıköy’de bir anma planladı

Platform, 24 Nisan Pazartesi günü saat 19.15’te Kadıköy Süreyya Operası önünde bir anma gerçekleştirmek için İstanbul Valiliği’ne başvurdu.

Ancak Valilik anmayı yasakladı.

Valilik geçen yıl Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda yapılmak istenen, pandemi sonrasındaki ilk anma girişimine de izin vermemişti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon, her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Nisan’da Sultanahmet’te bir anma gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Komisyon 24 Nisan Pazartesi günü saat 12.00’de Sultanahmet’teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi önünde bir basın açıklaması yapacak

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28487/24-nisan-anmasi-yine-yasaklandi