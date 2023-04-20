24 Nisan anması yine yasaklandı

24 Nisan Platformu, yasak kararına “Valilik anma etkinliğimizi yasaklayarak demokratikleşme dinamiklerine karşı olduğunu açıkça göstermiştir” diyerek tepki gösterdi, İstanbul Valiliği’ni karardan vazgeçmeye çağırdı.

“24 Nisan Anma Platformu”nun bu yıl Kadıköy’de düzenlemek istediği 24 Nisan Ermeni Soykırımı anması İstanbul Valiliği’nce yasaklandı. Valilik geçen yılki anmayı da yasaklamıştı.

Agos’taki habere göre, anmalar 2010-2019 yılları arasında kesintisiz biçimde yapılmıştı.

200’ü aşkın Ermeni aydınının İstanbul’da tutuklandığı gün olan 24 Nisan 1915’in 108’inci yıldönümü yaklaşırken, çeşitli inisiyatifler de anma hazırlıkları yapıyor.

Pandemiden önce, 2010-2019 yılları arasında sırasıyla Taksim, Tünel ve Şişhane meydanlarında her yıl 1915 ve sonrasında hayatını kaybeden Ermeniler için anma toplantıları gerçekleştiren “24 Nisan Anma Platformu” bu yıl için Kadıköy’de bir anma planladı.

Platform, 24 Nisan Pazartesi günü saat 19.15’te Kadıköy Süreyya Operası önünde bir anma gerçekleştirmek için İstanbul Valiliği’ne başvurdu, fakat Valilik anmayı yasakladı.

“Karardan vazgeçin”

Platform Valilik kararı sonrası bir açıklama yaptı ve şöyle dedi:

“2010 yılından beri düzenlediğimiz, salgın süresince iki yıl arka arkaya online bir şekilde gerçekleştirdiğimiz 24 Nisan anması, geçen sene olduğu gibi bu yıl da İstanbul Valiliği tarafından “düzenlenmesi uygun görülmemiştir” ibaresiyle yasaklandı. 2010 yılından beri, çeşitli güçler tarafından hedef gösterilen, provoke edilmeye çalışılan 24 Nisan anmaları hiçbir sorun yaşanmadan, hep düzenleyenlerin hedeflediği gibi gerçekleşmiştir.

“Geçen sene olduğu gibi bu sene de anmamızın yasaklanmasının hiçbir makul gerekçesi yoktur. 1915’te katledilenleri nefretle anan çevrelerin, 1915’te öldürülen, topyekun katledilen Ermenilerin ve Süryanilerin torunlarını bugün yine hedef gösterenlerin, soykırım inkarcılarının, azınlık bırakılan halkları ırkçı nefret söylemiyle düşmanlaştırmaya devam edenlerin ellerini kollarını sallayarak dolaştığı, ırkçı toplantı ve gösterilerin serbest olduğu koşullarda 1915’te kaybettiklerimizi saygıyla ve sükunetle andığımız bu etkinliğin yasaklanması kabul edilemez.

“1915’le yüzleşme bugün demokrasi, eşitlik, kardeşçe bir arada yaşamın sağlam temellerde inşa edilmesi için atılması gereken zorunlu bir adımdır. Bu yüzleşme yaşanmadan hiçbir demokratik hamle kalıcı, hiçbir toplumsal ilişki eşitlikçi olamaz. Valilik anma etkinliğimizi yasaklayarak demokratikleşme dinamiklerine karşı olduğunu açıkça göstermiştir. Bizler valiliği bu kararından vazgeçmeye çağırıyoruz.”

Valilik geçen yıl Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda yapılmak istenen, pandemi sonrasındaki ilk anma girişimine de izin vermemişti.

İHD 24 Nisan’da Sultanahmet’te anma yapacak

İnsan Hakları Derneği (İHD) Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon, her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Nisan’da Sultanahmet’te bir anma gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Komisyon 24 Nisan Pazartesi günü saat 12.00’de Sultanahmet’teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi önünde bir basın açıklaması yapacak.

(EMK)

bianet