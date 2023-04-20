24 Nisan anması bu yıl da yasaklandı

Artı Gerçek – 24 Nisan Anma Platformu tarafından bu yıl Kadıköy’de planlanan 200’ü aşkın Ermeni aydınının İstanbul’da tutuklandığı “24 Nisan Anması” Valilik tarafından yasaklandı.

108’inci yıl dönümü yaklaşan 24 Nisan’ın anma programı için Platformu Valilik kararının ardından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Valilik anma etkinliğimizi yasaklayarak demokratikleşme dinamiklerine karşı olduğunu açıkça göstermiştir. Bizler valiliği bu kararından vazgeçmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Agos’ta yer alan habere göre; Platform, 24 Nisan Pazartesi günü saat 19.15’te Kadıköy Süreyya Operası önünde bir anma gerçekleştirmek için İstanbul Valiliği’ne başvurdu.

Ancak İstanbul Valiliği, anmayı yasakladı.

Platform, Valilik kararı sonrası bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

“2010 yılından beri düzenlediğimiz, salgın süresince iki yıl arka arkaya online bir şekilde gerçekleştirdiğimiz 24 Nisan anması, geçen sene olduğu gibi bu yıl da İstanbul Valiliği tarafından “düzenlenmesi uygun görülmemiştir” ibaresiyle yasaklandı.

2010 yılından beri, çeşitli güçler tarafından hedef gösterilen, provoke edilmeye çalışılan 24 Nisan anmaları hiçbir sorun yaşanmadan, hep düzenleyenlerin hedeflediği gibi gerçekleşmiştir.

Geçen sene olduğu gibi bu sene de anmamızın yasaklanmasının hiçbir makul gerekçesi yoktur.

1915’te katledilenleri nefretle anan çevrelerin, 1915’te öldürülen, topyekun katledilen Ermenilerin ve Süryanilerin torunlarını bugün yine hedef gösterenlerin, soykırım inkarcılarının, azınlık bırakılan halkları ırkçı nefret söylemiyle düşmanlaştırmaya devam edenlerin ellerini kollarını sallayarak dolaştığı, ırkçı toplantı ve gösterilerin serbest olduğu koşullarda 1915’te kaybettiklerimizi saygıyla ve sükunetle andığımız bu etkinliğin yasaklanması kabul edilemez.

1915’le yüzleşme bugün demokrasi, eşitlik, kardeşçe bir arada yaşamın sağlam temellerde inşa edilmesi için atılması gereken zorunlu bir adımdır.

Bu yüzleşme yaşanmadan hiçbir demokratik hamle kalıcı, hiçbir toplumsal ilişki eşitlikçi olamaz.

Valilik anma etkinliğimizi yasaklayarak demokratikleşme dinamiklerine karşı olduğunu açıkça göstermiştir.

Bizler valiliği bu kararından vazgeçmeye çağırıyoruz.”

Valilik geçen yıl Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda yapılmak istenen, pandemi sonrasındaki ilk anma girişimine de izin vermemişti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon da anma programı çerçevesinde 24 Nisan Pazartesi günü saat 12.00’de İHD’nin Taksim’deki merkezinin önünde bir basın açıklaması yapacak. (HABER MERKEZİ)

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