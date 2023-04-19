Nişan Arek Kuyumciyan son yolculuğuna uğurlandı

Merhum Üyemizin cenazesi, 19 Nisan Çarşamba günü İstanbul Veliefendi Hipodromunda’ki tören sonrası, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde yapılan cenaze töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’na defnedildi.

Üç Horan Ermeni Kilisesi’ndeki cenaze törenine, merhumun ailesi, Kulübümüz Başkanı Serdal Adalı ve Yönetim Kurulumuzun yanı sıra Kulübümüz Asli Üyeleri, atçılık camiası temsilcileri, Kulübümüz çalışanları ve sevenleri katıldı.

Merhum Nişan Arek Kuyumciyan’a Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere atçılık camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

https://www.istanbulses.com/nisan-arek-kuyumciyan-son-yolculuguna-ugurlandi-94701h.htm