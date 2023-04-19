 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kulübümüz Asli Üyesi N. Arek Kuyumciyan için Veliefendi Hipodromu’nda tören düzenlendi

2023-04-19

Şeref Tribünü önünde gerçekleştirilen törene, merhumun ailesinin yanı sıra Kulübümüz Başkanı Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuz, Asli Üyelerimiz, atçılık camiası temsilcileri, Kulübümüz çalışanları ve çok sayıda seveni katıldı.

Törende, eski başkanlarımızdan Yasin Kadri Ekinci, Genel Sekreterimiz Ahmet Özbelge, Yönetim Kurulu Üyemiz S. Selman Taşbek, Adalar Belediyesi eski Başkanı Coşkun Özden ve Asli Üyemiz Esra Atman birer konuşma gerçekleştirdi.


Eski başkanlarımızdan Yasin Kadri Ekinci


Genel Sekreterimiz Ahmet Özbelge


Yönetim Kurulu Üyemiz S. Selman Taşbek


Adalar Belediyesi eski Başkanı Coşkun Özden


Kulübümüz Asli Üyesi Esra Atman

Merhum N. Arek Kuyumciyan’ın cenazesi, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde saat 13.00’te yapılacak cenaze töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’na defnedilecektir.

Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere atçılık camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

thrwybok62xwhv50n1mczilm.jpg
mIpayrtuglukd6bh7ces8jca.jpg
6wmhptzadkwpc53xnrbs4juo.jpg
hc2neabgdbwq65j0m7gaf9co.jpg
kyzz6krcbpdfmprju3nlfgye.jpg
cbkmpkwcslygt3h6qvuz9iht.jpg
ylIsm9paqhjzfzcjbaxn0vep.jpg
0zrvfqqpxenbju1ldh65gwrl.jpg
f7yrr6hz4uwjdd3o5o0vnvqi.jpg

https://www.istanbulses.com/kulubumuz-asli-uyesi-n-arek-kuyumciyan-icin-veliefendi-hipodromu-nda-toren-duzenlendi-94683h.htm

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın