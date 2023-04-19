Kulübümüz Asli Üyesi N. Arek Kuyumciyan için Veliefendi Hipodromu’nda tören düzenlendi

Şeref Tribünü önünde gerçekleştirilen törene, merhumun ailesinin yanı sıra Kulübümüz Başkanı Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuz, Asli Üyelerimiz, atçılık camiası temsilcileri, Kulübümüz çalışanları ve çok sayıda seveni katıldı.
Törende, eski başkanlarımızdan Yasin Kadri Ekinci, Genel Sekreterimiz Ahmet Özbelge, Yönetim Kurulu Üyemiz S. Selman Taşbek, Adalar Belediyesi eski Başkanı Coşkun Özden ve Asli Üyemiz Esra Atman birer konuşma gerçekleştirdi.
Eski başkanlarımızdan Yasin Kadri Ekinci
Genel Sekreterimiz Ahmet Özbelge
Yönetim Kurulu Üyemiz S. Selman Taşbek
Adalar Belediyesi eski Başkanı Coşkun Özden
Kulübümüz Asli Üyesi Esra Atman
Merhum N. Arek Kuyumciyan’ın cenazesi, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde saat 13.00’te yapılacak cenaze töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’na defnedilecektir.
Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere atçılık camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
https://www.istanbulses.com/kulubumuz-asli-uyesi-n-arek-kuyumciyan-icin-veliefendi-hipodromu-nda-toren-duzenlendi-94683h.htm
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