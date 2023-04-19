ABD Başkanı’na 24 Nisan uyarısı: İftiradan vazgeçin

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Talat Paşa Komitesi Başkanı Hasan Korkmazcan, ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisanlarda tekrarladığı asılsız ‘soykırım’ suçlamasının bir değeri olmadığını belirtti

Talat Paşa Komitesi Başkanı Hasan Korkmazcan, ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisanlarda tekrarladığı asılsız ‘soykırım’ suçlamasının bir değeri olmadığını belirtti. Korkmazcan, “Cumhuriyetimizin 100. yılında, 24 Nisan yaklaşırken ABD Başkanı Joe Biden’ı uyarıyoruz. Bu asılsız ve hatalı iftiranızdan vazgeçin.” dedi.

Talat Paşa Komitesi Başkanı Hasan Korkmazcan, sözde Ermeni soykırımı yalanına ilişkin açıklama yaptı. 2021 yılına kadar tüm ABD başkanlarının bu olayları ‘büyük felaket’ olarak nitelendirdiğini ve Ermenistan’a üzüntülerini bildirdiğini kaydeden Korkmazcan şöyle konuştu: “2021 yılında Biden yaptığı açıklamada 1915 olaylarını ilk defa ‘soykırım’ olarak tanımladı ve 2022 yılında da bu tavrını tekrarladı. Biden’ın bu açıklaması şüphesiz ki 1915 olaylarını Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temelini ve meşruiyetini sarsmak, Cumhuriyetimizin bir ‘soykırım’ üzerine bina edildiğini kabul ettirerek milli devletin altını oymak için kullanmak isteyen sinsi planın en önemli aşamalarından biri oldu. Uluslararası hukukta ‘soykırım’ bir suçtur ve bu suça yalnızca o ülkenin mahkemesi veya bir uluslararası ceza mahkemesi hüküm verebilir. Bu hükmü Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına ilişkin BM Sözleşmesi düzenlemektedir. ABD, bu sözleşmenin taraflarından biridir. Hiçbir ABD Başkanı, hiçbir ABD mahkemesi bu konu hakkında bir yargıda bulunamaz.”

AİHM’NİN DOĞU PERİNÇEK KARARINI HATIRLATTI

“Biden bu açıklamalarıyla uluslararası hukuku ihlal etmekle beraber yönetim yetkisini de aşmakta hatta kendi ülkesinin anayasasını da çiğneyerek yasama organını ve kendisini yargı yerine koyarak bir hukuki hüküm vermeye kalkmaktadır.” diyen Korkmazcan şöyle devam etti: “Türkiye’nin eli bu konuda uluslararası hukuk düzleminde çok kuvvetlidir. Avrupa’nın en yüksek hukuk otoritesi AİHM, 2013 ve 2015 yıllarında Perinçek – İsviçre davalarında iki farklı dairesince karar vermiştir. AİHM, her iki kararında da aynı gerekçeye dayanarak, İsviçre aleyhinde karar vermiştir. AİHM kararında, soykırımın yalnızca yetkili mahkemelerce hükmedilebilecek bir suç olduğunun, meclislerin, kurumların, hükümetlerin böyle bir karar veremeyeceğinin ve en önemlisi 1915 olaylarının Holokost’tan esas olarak farklı olduğuna hükmedilmiştir. Bu karar tüm Avrupa Birliği üyesi ülkeler açısından kapsayıcıdır.”

‘ANAYASAYI İHLAL ETMEYİN’

“ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisanlarda tekrarladığı asılsız ‘soykırım’ suçlamasının bir değeri yoktur. 24 Nisan yaklaşırken ABD Başkanı Joe Biden’ı uyarıyoruz. Bu asılsız ve hatalı iftiranızdan vazgeçin. Hükümetimize de bir çağrıda bulunuyoruz. Türkiye hükümeti bu konu üzerine yaptığı açıklamalarda ülkeleri arşivlerini açmaya davet etmek dışında adımlar atmamaktadır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet yetkililerimize sesleniyoruz. AİHM’in, Perinçek – İsviçre davalarında verdiği kararlar elimizdeki en güçlü delillerdir ve tartışmayı kökten çözmektedir. Bu kararı Avrupa üniversiteleri ders diye okuturken hükümetimizin başvurmaması çok büyük bir hatadır.”

‘HUKUKİ MÜCADELEYE LİDERLİK EDECEĞİZ’

ABD hükümetinin, Türkiye üzerine kurduğu senaryoları gerçeğe dönüştürmek için tüm araçlarıyla saldırı halinde olduğunu belirten Korkmazcan şunları söyledi:

“Bu saldırıların amacına ulaşmaması başta devlet yetkililerimiz olmak üzere bizlerin vereceği mücadeleye tümden bağlıdır. Talat Paşa Komitesi olarak başta ABD başkanı olmak üzere tüm dünya kamuoyunu bu hukuken bir geçerliliği olmayan asılsız suçlamalara devam etmemeleri yönünde uyarıyor, bugüne kadar ülkelerin parlamentolarında alınan yetkisiz ‘soykırım’ kararlarının iptal edilmesi için hukuki mücadeleye liderlik edeceğimizi ilan ediyoruz.”

https://www.aydinlik.com.tr/haber/abd-baskanina-24-nisan-uyarisi-iftiradan-vazgecin-382954