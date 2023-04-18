Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nin kazananları ve adayları açıklandı

Pandemi nedeniyle 2019’dan beri yapılamayan Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’ni kazananlar ve adaylar açıklandı.

Tiyatro Eleştirmeni, Gazeteci, Yazar Üstün Akmen anısına başlatılan tiyatro ödüllerini kazananlar ve adaylar açıklandı. Pandemi nedeniyle 2019’dan beri yapılamayan Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri bu yıl kaldığı yerden devam ediyor. Akmen’in tiyatro eleştirileri yıllarca Evrensel’deki köşesinde yayımlanmıştı.

Şaylan Akmen başkanlığındaki Anta Toros, Ayşen İnci, Gülçin Üstüntaş, İsak Behar, Neriman Uysal, Pınar Çekirge, Suna Keskin, Şenay Tanrıvermiş ve Melike Birgölge’den oluşan seçici kurul üyeleri ile 2019 – 2023 sezonlarında izlediği oyunları değerlendirdi. Oyunlar 2019-2022 ve 2022-2023 olmak üzere iki farklı dönem baz alınarak değerlendirildi. 2019-2022 döneminde aday gösterilenlerin hepsi ödüle değer görüldü. Ödüller 3 Mayıs’ta Fulya Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde sahiplerine takdim edilecek.

Ödülleri kazananların ve adayların listesi ise şöyle:

2019-2022 KAZANAN LİSTESİ

Yılın Prodüksiyonu: İO (Studio Oyuncuları)

Yılın Oyunu: Bernarda (Proje No2), Gomidas (Yolcu Tiyatro)

Yılın Yönetmeni: İlknur Güneş (Personas Kuartet), Serdar Saatman (Ölü Kadınlar Diyarı)

Yılın Yerli Oyun Yazarı Tuncer Cücenoğlu Özel Ödülü: Erdi Işık (Hipokrat), Murat Karahüseyinoğlu (Godot Bize Gelmez)

Yılın Dramaturgu: Gökhan Aktemur (Yaftalı Tabut)

Yılın Kadın Oyuncusu: Özge Arslan (Bernarda), Rüçhan Çalışkur (Ölü Kadınlar Diyarı)

Yılın Erkek Oyuncusu: Cem Yiğit Üzümoğlu (Evlat), Onur Ünsal (Babamı Kim Öldürdü)

Yılın Kadın Komedi Oyuncusu: Serpil Göral (Ödenmeyecek Ödemiyoruz)

Yılın Erkek Komedi Oyuncusu: Kemal Uçar (Dublörün Hikayesi)

Yılın Yardımcı Rolde Kadın Oyuncusu: Ebru Saçar Aktaç (Memleketimden İnsan Manzaraları), Doğa Başak (İki Efendinin Uşağı)

Yılın Yardımcı Rolde Erkek Oyuncusu: İsmet Üstekin (Bulaşıkçılar)

Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu: Naz Çağla Irmak (Westend-Batının Sonu), Selena Demirli Doğa (Ağladım), Cansu Tekoluk (Tut Elimden Rovni)

Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu: Toprak Can (Adıgüzel Yak Bunu), Savaş Alp Başar (Tut Elimden Rovni)

Yılın Sahne Tasarımı: Başak Özdoğan (En Güzel Parçam)

Yılın Giysi Tasarımı: Eylül Gürcan (İki Efendinin Uşağı), Gaye Kızılışık (Madam Giyotin)

Yılın Işık Tasarımı: Önder Arık (Lal Hayal), Malcolm Keith Kay (Unutmak)

Yılın Sahne Müziği: Erdem Altınses – Özge Arslan (Bernarda), Cengiz Orhonlu (Sana Bir Sır Vereceğim)

Yılın Koreografisi: Fırat Akarcalı (Uçmak), Evrim Akyay (Yol)

Ekip Oyunu: Personas Kuartet (Uyumsuz Tiyatro), Yaftalı Tabut (İstanbul Şehir Tiyatroları)

Tiyatroya Katkı: Tiyatro BeReZe, Cihangir Atölye Sahnesi

Seçici Kurul Özel Ödülü: Yiğit Özşener, Melek Ceylan, Tamer Levent

Üstün Akmen Teşvik Ödülü: Tiyatro Mitos

Üstün Akmen Tiyatro Kurum Ödülü: Tiyatro Pera

2022-2023 ADAY ve KAZANAN LİSTESİ

Yılın Prodüksiyonu: Richard (Kabare Dada)

Yılın Oyunu: Cadı Kazanı (İstanbul Şehir Tiyatroları)

Yılın Müzikali: Jekyll & Hyde (Antre Production)

Yılın Yönetmeni: Nurullah Tuncer (Don Kişot’un Yeni Maceraları), Kubilay Karslıoğlu (Kafkas Tebeşir Dairesi), Özge Öztürk (Adela Ölmesin)

Yılın Yerli Oyun Yazarı: Zeynep Kaçar (İzlanda’nın Başkenti), İlhan Sami Çomak (Hayat Seni Çok Seviyorum), Nesrin Kazankaya (Barda Son Gece)

Yılın Dramaturgu: Gökhan Aktemur (Fosforlu Cevriye), Dilek Tekintaş (Richard), Günay Ertekin (Don Kişot’un Yeni Maceraları)

Yılın Kadın Oyuncusu: Sevcan Yaman (Lav), Jülide Kural (Rosa Lüxemburg), Şenay Gürler (Medea’ya Göre Ahlak)

Yılın Erkek Oyuncusu: Caner Cindoruk (Eve Dönüşler), Burak Demir (Ermişler ya da Günahkarlar), Murat Garipağaoğlu (Tartuffe)

Yılın Kadın Komedi Oyuncusu: Merve Polat (Yan Rol), Deniz Işın (Bütün Kadınların Kafası Karışıktır), Yeşim Koçak (Tartuffe)

Yılın Erkek Komedi Oyuncusu: Erkan Uyanıksoy (Cimri), Timur Acar (Şirreti Evcilleştirmek), Süleyman Atanısev (Bence Katil Öldürdü)

Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu: Ezgi Eneç (Medea’nın Parmak İzleri)

Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu Alper Şimşek (Eve Dönüşler), Nejat Uygur (Paraya Hayır), İki aday da ödüle değer görülmüştür.

Yılın Sahne Tasarımı: Aytuğ Dereli (Kafkas Tebeşir Dairesi), Oğuz Şahin (Lâv), Behlüldane Tor (Don Kişot’un Yeni Maceraları)

Yılın Giysi Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen (Don Kişot’un Yeni Maceraları), Eylül Gürcan (Tartuffe), Cemre Bulak (Babalar ve Oğullar)

Yılın Işık Tasarımı: Akın Yılmaz (Don Kişot’un Yeni Maceraları), Kemal Yiğitcan (Fosforlu Cevriye), Ayşe Sedef Ayter (Kelepçe Kullanma Kılavuzu)

Yılın Sahne Müziği: Oğuzhan Balcı (Fosforlu Cevriye), Batuhan Parlak ve Çiğdem Erken (Tatavla’da Son Dans), Emrah Can Yaylı (Cadı Kazanı)

Yılın Koreografisi: Meral Ceranoğlu (Fosforlu Cevriye), İzmir Tenim (Sidikli Kasabası Müzikali), Özge Midilli (Tartuffe)

Ragıp Ertuğrul Özel Ödülü: Zeynep Erkekli (Bir Ruhun Hikâyesi)

Kültür – Sanata Katkı: Nedret Avşar

Üstün Akmen Vefa Ödülü: Şahları da Vururlar (Ortaoyuncular)

Tiyatro Oyun Yazarı Emek Ödülü: Kaan Erkam

Yılın Ekip Oyunu: Cimri (Tiyatro BeReZe)

Seçici Kurul Özel Ödülü: Kadınlar Bölümü.IR-Xarovan Eskandari, Silüet-PAT Atölye, Olcay Tanberken-İzlanda’nın Başkent-Asmalı Sahne, Tiyatro P.A.S. “Ben” serisi, Gökhan Eraslan-Çıkmaz Sokak- Şişli Tiyatrosu, Aslı İktu -Mata Hari-Thinkhouse , Ebru Unurtan Urağ-Camille “Düşünce”- Tiyatro Pafta (Tüm adaylar ödüle değer görüldü)

Üstün Akmen Onur Ödülü: Hikmet Körmükçü, Naşit Özcan, Suna Selen, Zihni Göktay

(KÜLTÜR SERVİSİ)

https://www.evrensel.net/haber/487817/ustun-akmen-tiyatro-odullerinin-kazananlari-ve-adaylari-aciklandi