Kiliselerde Paskalya, camilerde Kadir Gecesi…

Yüzyılın felaketinin yaşandığı 11 ilin en fazla yıkma uğrayan yeri Hatay’ın İskenderun ilçesinde bu yıl kilisede Hristiyanların kutladığı paskalya ayini ile camilerde de Kadir gecesi coşkusu yaşandı.

Depremlerde ibadethanelerin de zarar gördüğü İskenderun’da dün gece İslam ve Hristiyan Alemi ayakta kalan ibadet hanelerine koştu. Zarar görmeyen Camilerde Kadir Gecesi mevlidi düzenlendi, namazları kılındı, Kilisede ise Paskalya ayinler düzenlendi.

CAMİDE KADİR GECESİ KİLİSEDE PASKALYA…

Hristiyan inanışına göre, İsa Mesih’in ölümden dirilişinin kutlandığı ‘Paskalya’ Bayramı, deprem bölgesi olan İskenderun’da buruk bir şekilde kutlandı. İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi’nin yıkıcı depremde ağır hasar alması nedeniyle Aziz Corç Ortodoks Kilisesinde gerçekleştirilen Paskalya Ayinini Kilise Pederi Yusuf Nicholas Papasoğlu yönetti. Depremde hayatını kaybeden cemaat üyelerinin de anıldığı ayinde dualar sağlık, barış ve huzur üzerine oldu. Kilisenin içerisinde başlayan ayin, daha sonra kilise avlusunda devam etti. Kilise Pederi Yusuf Nicholas Papasoğlu ve beraberindekiler, Kutsal Işığı simgeleyen ellerindeki mumlarla avluya çıkarken, İncil okuması da avluda yapıldı.

İncil Bölümünün okunmasının ardından Paskalya Bayramı’na özel Türkçe, Arapça ve Yunanca olarak seslendirilen ‘Mesih Kam-Hiristos Anesti-İsa Dirildi’ ilahisi Pederler tüm cemaat üyeleri tarafından defalarca söylendi.

Cemaat üyeleri ile ayine iştirak edenlere kilise girişinde renkli yumurta ve paskalya çöreğinin dağıtıldığı bu özel güne CHP Hatay Milletvekili 2. Sıra adayı Nermin Yıldırım Kara da katılım gösterdi.

ÇADIR MESCİTLERDE MİRAÇ KANDİLİ

Kur’an-ı Kerimde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Ramazan ayının 26. gecesini 27. gecesine bağlayan gece Kadir Gecesini deprem bölgesi İskenderun’da da Müslümanlar ibadet yaparak geçirdi. Gecede müminler namazlar kılınmak üzere camileri, çadır mescitleri doldurdu. Millet parkında çadır mescitte, Kaptan Mehmet paşa Camiinde de Kadir gecesi mevlidi okundu, namazı kılındı, dualar edildi, cami çıkınında da cemaate tatlı ikramında bulunuldu.

Rahmeti, mağfireti ve bereketi ile hayatı kuşatan mübarek Ramazan ayının son günlerinde Kadir Gecesi’ni İslam dünyasında Müslümanlar manevi huzur ve heyecanla idrak etti.

Af ve mağfiret gecesi olan Kadir Gecesi’ni Peygamber Efendimiz (s.a.s) “Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah’tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır” (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

https://www.iskenderun.org/video/kiliselerde-paskalya-camilerde-kadir-gecesi