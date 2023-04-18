Ermeni güreşçi Türk rakibini 7:0’lık skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen Avrupa Güneş Şampiyona’sında 18 Nisan’da Ermeni güreşçiler Arsen Harutyunyan 61 kg sıklette, Hrayr Alikhanyan 74 kg sıklette ve Mushegh Mkrtchyan 86 kg sıklette yarıştılar.
Arsen Harutyunyan Türk rakibini 7:0’lık skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Kendisi mücadeleye 1/4 finalden başladı.
Hrayr Alikhanyan (74 kg) açılış maçını 5:3’lük skorla kazandı.
Mushegh Mkrtchyan, açılış maçında Moldovalı rakibine yenildi.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/04/18/Avrupa-G%C3%BCre%C5%9F-%C5%9Eampiyonas%C4%B1-Ermeni/247111
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