Ermeni güreşci, Azerbaycan’lı rakibini mağlup ederek yarı finale çıktı (Video)

17 Nisan’da Hırvatistan başkenti Zagreb’de Avrupa Güreş Şampiyonası’na start verildi.
Ermenistan Güreş Federasyonu’nun bildirdiğine göre, Ermenistan’ı temsil eden serbest stil güreşçi Vazgen Tevanyan, Azerbaycanlı rakibi Ali Rahimzade’ye 4:1 skorla kazanarak yarı finale çıktı.
Hatırlanacağı üzere, ilk yarışmada Tevanyan, İsrail’li rakibi Finesilver Joshua Stuart’a 10:00 skorla kazanarak çeyrek finale çıkmıştı.
Daha önce ise Ermeni sporcu, Mısır’ın Aleksandria şehrinde düzenlenen Serbest Stil Güreş Müsabakaları’na da katılmıştı. Orada finale çıkarak ABD’li rakibini 8:0 skorla mağlup etmıştı ve Altın madalya almıştı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/04/18/Avrupa-Şampiyonası-Ermeni-Azerbaycan/247054
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