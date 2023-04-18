Arek Kuyumciyan hayatını kaybetti

Ermeni toplumunun tanınmış isimlerinden, Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi Arek Kuyumciyan hayatını kaybetti.

TJK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz Asli Üyesi, at sahibi ve yetiştirici Nişan Arek Kuyumciyan’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Merhum için 19 Nisan Çarşamba günü saat 10.00’da İstanbul Veliefendi Hipodromu Şeref Tribünü önünde tören düzenlenecek olup, merhumun cenazesi saat 13.00’te Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde düzenlenecek cenaze töreni sonrası Şişli Ermeni Mezarlığı’na defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz.”

Yarış dergisi de Kuyumciyan’a şu satırlarla veda etti:

“İngiliz ve Arap atçılığında büyük başarılara imza atmış, yarış camiasının sevilen ve unutulmayacak şahsiyetlerinden, at sahibi ve yetiştirici Nişan Arek Kuyumciyan vefat etti. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Toprağı bol olsun..”

Fenerbahçe Spor Kulübü de “Kulübümüzün 3295 sicil numaralı YDK üyesi Nişan Arek Kuyumciyan vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz” paylaşımında bulundu.

1941 yılında İstanbul’da doğan Nişan Arek Kuyumciyan, Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde eğitimine devam ederken iş hayatına atıldı. İlaç sanayiinde çalışmaya başlayan Kuyumciyan, çeşitli dönemlerde Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Kuyumciyan, evli ve iki çocuk babasıdır.

Agos