Ermenistan’a sızan Azerbaycanlılara karşı cezai takibat başlatıldı

Ermenistan’a Azerbaycanlılar hakkında cezai kovuşturma başlatıldı ve ikisi de tutuklandı.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’nin Soruşturma Dairesi’nin kararına göre 11 Nisan 2023 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları Agşin Gabil oğlu Babirov ve Huseyin Ahliman oğlu Ahundov hakkında Ermenistan Ceza Kanunu’nun 469. Maddesi, 3. Kısmı, 2. Fıkrası ve 340. Maddesi, 2. Kısmı, 1. Fıkrası uyarınca, alenen tehlikeli eylemlerde bulunmak, Ermenistan devlet sınırını yasadışı ihlal etmek ve yasadışı bir şekilde silah taşımak suçlamalarıyla ceza kovuşturması başlatıldı.

Hatırlanacağı üzere 13 Nisan’da ikinci Azerbaycan askeri, Ermenistan’ın Kapan şehrinin yolu üzerindeköylüler tarafından bulunmuş ve kolluk kuvvetleri tarafından yakalanmıştı.

Daha önce Savunma Bakanlığı, 10 Nisan günü saat 01:00 ile 02:00 arasında Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait bir askerin bulunduğunu ve tutuklandığını açıklamıştı. Yanında daha sonra Kapan’da bulunan başka bir asker olduğunu bildirilmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/04/17/Ermenistan-Azerbaycanlı-askerler-tutuklandı/247027