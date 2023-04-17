Duygu Asena Roman Ödülü, Arlin Çiçekçi’nin oldu

Türkiye’yi kadın hakları özgürlük ve eşitlik konularında “ilk”lerle tanıştıran Duygu Asena’nın anısına, 2007 yılından itibaren aynı heyecanla verilen Duygu Asena Roman Ödülü bu yıl da sahibini buldu. 13 Nisan Perşembe günü toplanan seçici kurul, oy çokluğuyla ‘Servi Nine ve Üç Güzeller’ adlı romanıyla Arlin Çiçekçi’yi ödüle değer gördü.

Doğan Kitap’ın Duygu Asena’nın anısını ve fikirlerini yaşatmak için her yıl düzenlediği Duygu Asena “Kadının Hâlâ Adı Yok” Roman Ödülü sonuçlandı.

Doğan Hızlan başkanlığında toplanan Asuman Kafaoğlu Büke, Filiz Aygündüz, İhsan Yılmaz, Sibel Oral ve Elif Tanrıyar’dan oluşan seçici kurul, yaptığı toplantıda Arlin Çiçekçi’yi, İthaki Yayınları’ndan çıkan “Servi Nine ve Üç Güzeller” adlı eseriyle ödüle değer gördü.

Jürinin ödül gerekçesinde; “Hikâye anlatıcılığında gösterdiği ustalık, Türkçe kullanımındaki yetkinliği, yoğun gerçeklik duygusu, bu topraklarda yüzlerce yıldır kadına ve doğaya uygulanan şiddetin değişmediği gerçeğini İstanbul’daki küçük bir park üzerinden anlatmadaki mahirliği ve kadının adını bulabilmesi, var olabilmesi için sunduğu önermeler gerekçesiyle oy çokluğu ile Arlin Çiçekçi ödüle değer görülmüştür” dendi.

Ödülün bu yılki sahibi yazar Arlin Çiçekçi ise duygularını şöyle dile getirdi:

Adının yanında anılmayı bile yüklü bir mesuliyet saydığım Duygu Asena adına verilen bu kıymetli ödüle ‘Servi Nine ve Üç Güzeller’ romanımın layık görülmesinden onur duyuyorum. Duyduğum bu onuru ve tarifsiz mutluluğu ise başta Duygu Asena’nın simgelediği tüm değerlere olmak üzere, bana ve romanıma bu kıymeti atfeden saygın jüri üyelerine ve 2007 yılından bugüne kadar bu ödüle layık görülmüş değerli yazarlara karşı ömürlük bir sorumluluk olarak kabul ediyorum.

https://www.birgun.net/haber/duygu-asena-roman-odulu-arlin-cicekcinin-oldu-429578