Avrupa Halter Şampiyonası’nda Ermenistan ilk madalyasını kazandı

Ermenistan’ın Başkenti Yerevan’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonasında 16 Nisan’da Ermenistan kadın takımının temsilcileri mücadeleye başladı.

Kadın haltercilerden İsabella Yailyan ve Alexandra Grigoryan madalya için mücadele etti.

Koparmada İsabella Yailyan sadece üçüncü yaklaşımla 87 kg kaldırdı ve küçük bronz madalya sahibi oldu. Silkme hareketinde önce 105, ardından 109 kg’ı üç yaklaşımla başının üzerinde tutan Yailyan, bu harekette de bronz madalya kazandı. İsabella Yailian toplam 196 kg sonucuyla Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

Alexandra Grigoryan koparmada ilk yaklaşımda 77 kg’ı kaldırdı, ardından başarısız bir yaklaşımdan sonra, son yaklaşımda 80 kg kaldırdı. Alexandra Grigoryan, toplam 179 kg’lık sonucunda 6’ıncı sırada yer aldı.

Bu kategoride Avrupa şampiyonu Romanya’dan Andrea Contruta olurken, ikinciliği Ukrayna’dan Svitlana Samuliak aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/04/17/Avrupa-Halter-Şampiyonası-Ermenistan/246977