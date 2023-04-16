Nişan Arek Kuyumciyan’ı kaybettik…

İngiliz ve Arap atçılığında büyük başarılara imza atmış, yarış camiasının sevilen ve unutulmayacak şahsiyetlerinden, at sahibi ve yetiştirici Nişan Arek Kuyumciyan vefat etti.

Merhumun cenaze töreni 19 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 13.00’de Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesinde yapılacaktır.

Aynı gün saat 10.00’da Veliefendi Hipodromunda bir veda töreni gerçekleştirilecektir.

Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

Toprağı bol olsun…

https://www.yarisdergisi.com/114289-216042023/?fbclid=IwAR1CwteF-OgXTC9o4_cemk6WGIrb9TuXwEheBXOhKdlifQuyNCvkMn2efB0