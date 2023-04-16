Mardin’de tarihi 2 kilisede ‘paskalya’ ayini

Salih KESKİN-Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MARDİN,(DHA)

Mardin’deki tarihi Kırklar ile Mor Şarbel kiliselerinde paskalya ayini düzenlendi.

Kent merkezi ile Midyat ilçesinde Hazreti İsa’nın dirilişini simgeleyen Paskalya Bayramı için ayin düzenlendi. Başpapaz Gabriel Akyüz ile Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen’in Kırklar Kilisesi’nde yönettiği ayinde, Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler ile İncil’den bölümler okundu. Özmen ile Akyüz, Türkçe, Arapça ve Süryanice konuşma yaptı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş da kiliseyi ziyaret edip, Paskalya Bayramı’nı kutladı.

‘RAMAZAN BAYRAMI’NI DA HEP BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ’

Ziyarette konuşan Vali Demirtaş, “3 dinin bayramlaşmaları, bayramları 1 hafta içinde tamamlanmış olacak. Çok enteresan oldu, pek yaşanmış bir durum değil. Perşembe günü ramazan bittikten sonra, cuma günü Ramazan Bayramı’nı hep birlikte kutlayacağız. Önemli olan huzur, birlik ve beraberlik içinde; ülkenin daha büyümesi, kalkınması ve gelişmesi için gayret göstermemiz. Ülkenin birlik ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyoruz. Etrafımızda savaş varken ülkemizde huzur içerisinde yaşamanı mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun devam etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ramazan’ı buruk bir şekilde karşılamıştık. 11 ilimizde büyük bir felaket oldu, akabinde sel felaketleri oldu. Kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu, yaralı vatandaşlarımız oldu” dedi.

‘BU SENE BAYRAM İLE ORUÇLAR ÇAKIŞTI’

Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen de, “Deprem nedeniyle ülkece kahrolduk, çok üzüldük ama hayat devam ediyor. Rab Allah, hepimize hikmet versin ki; bu acıyı ve yarayı en kısa sürede sarmayı nasip etsin. Ruhani anlamda bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Aramızda çok değerli Sayın Vali’miz var, kardeşlerimiz var. Mardin’in binlerce yıldır süre gelen çok güzel bir geleneği var. Bütün dini ve resmi bayramları birlik ve beraberlik içinde kutluyoruz. Bu sene hem Hristiyan hem Müslüman hem de Yahudi bayramları, oruçları çakıştı ve de çok güzel oldu. 3 dinin oruçlarının ve bayramlarının aynı anda gelmesi aslında bizlerin ne denli birbirimize yakın olmamız gerektiğinin nişanesidir” diye konuştu.

SÜRYANİLERDEN MİDYAT’A ‘AYİN’ GÖÇÜ

Midyat ilçesindeki tarihi Mor Şarbel Kilisesi’nde de Paskalya ayini düzenlendi. Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Timetheos Samuel Aktaş’ın yönettiği ayine, Mardin’in yanı sıra Avrupa’dan da çok sayıda Süryani katıldı. Çocukların ilahiler okuduğu ayinde, kadınlar zılgıtlar eşliğinde mum yaktı, katılımcılara ‘Yeni yaşamın ve dirilişin simgesi’ olan boyalı yumurtalar dağıtıldı. Metropolit Aktaş, Papaz İshak Ergün, Midyat Süryani Kiliseleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Türker, Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, misafirler ile bayramlaştı. Yusuf Türker, Paskalya Bayramı’nın barış ve huzur getirmesini temenni etti.

‘ÇOK GÜZEL BİR BAYRAM GEÇİRİYORUZ’

Ayine katılan Gebro Tokgöz de “Bugün, çok güzel bir bayram geçiriyoruz. Bayramımızın dünyaya, bütün Hıristiyan alemine barış ve sağlık getirmesini diliyorum. Ülkemizi de doğal afetlerden korumasını diliyoruz, dua ediyoruz. Herkes birbirini kutluyor, dargın olanlar barışıyor. Yakınlar, komşular ve akrabalar sevinç içerisinde” dedi.

Semir Sümer ise “Diriliş bayramımızın 3 günlük süreci vardır. Evvela kilisede, halkımız ile Süryani cemaatimiz ile hasbihal edip, bayramlaştıktan sonra evlere geçiyoruz. Evde de gelen misafirlerimizi karşıladıktan sonra 3 günlük süreyi bu şekilde bitiriyoruz” diye konuştu.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/mardinde-tarihi-2-kilisede-paskalya-ayini-42252452