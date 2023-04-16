İmamoğlu Patrik Maşalyan’ı ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Paskalya Yortusu vesilesiyle Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ı Patrikhane’de ziyaret etti.

Ziyarette, İmamoğlu’na emekli Büyükelçi Namık Tan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat eşlik etti. Patrik Maşalyan’a ruhaniler, Kumkapı Vakfı Başkanı Hrant Moskofyan, Patrikhane Sosyal Yardım Komisyonu (PSYK) Başkanı Herman Kavafyan refakat etti.

Patrik Maşalyan, İmamoğlu’nu karşılayarak, kendisini Patrikhane’nin kutsal çatısı altında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İmamoğlu, İstanbul gibi büyük bir şehrin belediye başkanı olması münasebetiyle Ermeni Patriği’ni ve Ermeni cemaatinin Paskalya yortusunu bizzat kutlamak için bu ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi. İBB Başkanı, milletçe zor zamanlardan geçildiğini, deprem felaketinin tüm topluma acı verdiğini belirterek, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak insanımızın daha iyi şartlarda yaşaması için elimden geleni yapıyorum” dedi.

İmamoğlu, konuşmasının sonunda “azınlık” kelimesini sevmediğini ve bu ülkenin asli unsurlarından biri olan Ermenilerin Paskalya yortusunu kutlamak için Kumkapı’da olduğunu belirtti.

Toplantı sonunda Patrik Maşalyan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na kırmızı paskalya yumurtası takdim ederek, hizmetlerinde başarılar diledi.

İmamoğlu ayrıca Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi’nde Patrik Vekili Metropolit Filüksinos Yusuf Çetin’i de Paskalya Yortusu vesilesiyle ziyaret ve tebrik etti.

Agos