İçişleri Bakanı Soylu Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi’ni ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Paskalya Bayramı nedeniyle Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi’ni ziyaret etti. Soylu, “Biz bu medeniyetin evlatlarıyız ve burada biz, hukukun nasıl geliştiği, nasıl elele verip burada huzur içerisinde, barış içerisinde bir hayatın devam ettiğini bütün dünyaya örnek bir şekilde gösteriyoruz” dedi.

Özden ATİK- Emre Can URAN / İSTANBUL, (DHA)

Bakan Süleyman Soylu, bugün Beyoğlu Tarlabaşı’nda bulunan Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi’ni ziyaret etti. Soylu, kendi kullandığı TOGG marka makam aracıyla kiliseye geldi. Soylu’yu İstanbul Süryani Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri ve Patrik vekili, Metropolit Yusuf Çetin, İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin ile Vakıf Başkan Yardımcısı Kenan Gürdal karşıladı. Süleyman Soylu ile birlikte eski CHP Milletvekili Aydın Ayaydın ve Ayaydın’ın kızı AK Parti İstanbul 2. Bölgeden milletvekili adayı Derya Ayaydın da ziyarete katıldı. Soylu ve beraberindekiler, kilisenin kültür salonunda ağırlanırken Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Süryani cemaati mensupları da ziyaret sırasında salonda bulundu.

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