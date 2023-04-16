Hatay’da Paskalya ayini, depremde yıkılan Antakya Kilisesi’nin önünde yapıldı

Hatay’da yaşayan Hristiyanlar yurttaşlar, Paskalya ayinini, depremde yıkılan Antakya Kilisesi’nin önünde yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma ve çok sayıda can kaybına neden olduğu Hatay’da Hristiyan toplumu, Paskalya’yı buruk bir şekilde kutluyor. Depremde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi’nin önünde bugün Paskalya ayini düzenlendi. Ayini, Antakya Rum Ortodoks Patriği Yuhanna Yazıcı, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Delüller ve Dimitri Doğum ile Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti.

Ayinde İncil’den bölümler okunup dua edildi, dilek tutulup mumlar yakıldı. (ANKA)

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