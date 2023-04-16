Hatay’da enkazların arasında Paskalya Bayramı düzenlendi

Depremlerin enkaza dönüşen kilisenin önünde ristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa’nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı kutlandı.

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralarını sarıyor…

Yaşanan depremlerin ardından afet bölgelerinde yeniden yaşam başladı.

Yıkımın büyük etkilerinin olduğu kentlerden biri ise Hatay oldu.

Medeniyetler Şehri Hatay’da onlarca cami ve kilise hasar gördü.

Yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapan kent aynı zamanda da birçok dine kapılarını açmıştı.

Paskalya Bayram’ı düzenlendi

Bir diğer yandan da Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa’nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Dua edildi

Antakya Ortodoks Kilisesi’nin enkazı arasında gerçekleşen ayinde İncil’den bölümler okunup dua edildi, dilek tutulup mumlar yakıldı.

Antakya Ortodoks Kilisesi’nin enkazı arasında gerçekleşen ayini, Antakya Rum Ortodoks Patriği Yuhanna Yazıcı, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Delüller ve Dimitri Doğum ile Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti.

Samandağ ilçesindeki Hristiyanlar da St. İlyas Rum Ortodoks Kilisesi’nin depremlerde hasar görmesi nedeniyle Cemal Gürsel Mahallesi’ndeki Azize Tekla Kilisesi’nde bir araya geldi.

Yumurta tokuşturuldu

Kilise papazları Abdullah Yumurta ile Dimyan Yakupoğlu’nun yönettiği ayinde, ilahiler söylendi, İncil’den bölümler okundu ve dua edildi.

Ayin sonunda boyalı yumurtalar tokuşturuldu.

Samandağ Rum Ortodoks Kilisesi Cemaat Vakfı Başkanı Dimyan Emektaş, Paskalya Bayramı’nın bütün insanlara huzur, barış ve sevgi getirmesi dileğinde bulundu.

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