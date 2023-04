Bugün: ‘Holokost bilinci, eğitimi ve antisemitizm’

İsrail’deki Türkiyeliler Birliği, yaklaşan Yom HaShoah sebebiyle bugün çevrimiçi bir etkinlikle Holokost bilinci, eğitimi ve antisemitizmi tartışıyor. Avlaremoz yazarlarından Işıl Demirel ve Serdar Korucu’nun da konuşmacı olacağı etkinliği İYT’nin Facebook sayfasından bugün saat 20.30’da izlemek mümkün olacak.

Konuşmacılar

Dr. Işıl Demirel (SEHAK Başkanı, akademisyen)

Renan Koen (piyanist, besteci, müzik terapisti)

Serdar Korucu (gazeteci/yazar)

Moderatör

Dr. Robert Schild

Tarih: 16 Nisan Pazar

Saat 20:30

Canlı yayına katılım için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Itahdut Yotsey Turkia BeIsrael – İsrail’deki Türkiyeliler Birliği

Dr. F. Işıl Demirel, İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nün ardından Yüksek Lisans ve Doktorasını yine aynı dalda Yeditepe Üniversitesi’nde tamamladı. Bugüne dek pek çok üniversitede görev almış, hali hazırda Kültür Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2007 yılından bu yana Türkiyeli Yahudiler, ayrımcılık, antisemitizm, yakın Türkiye Tarihi, 1934 Trakya Olayları ve Holokost eğitimi üzerine çalışmaktadır. Bu alanlarda çok sayıda konferans ve panele katılmanın yanı sıra Şalom, Agos, Evrensel gazeteleri ve Avlaremoz platformunda yazarlık yapmış, makaleleri çeşitli akademik ve yarı akademik dergi ve kitaplarda yayınlanmıştır. 2015 yılında U.S. Holocaust Memorial Museum’da, 2018’de ise Anne Frank House’da aldığı çeşitli eğitimler sonrasında Türkiye’ye özgü Holokost ve anımsama pratiklerine dair eğitim metotları geliştiren, kısa adı SEHAK olan Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği ile Holokost, antisemitizm ve Hafıza Yürüyüşü eğitimleri alanında çalışmaya başlamıştır. Yine 2018 yılından bu yana kurumun Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır.

Renan Koen, aralarında New York Birleşmiş Milletler ve Carnegie Hall’un da bulunduğu değişik mekânlarda birçok konser gerçekleştirmekte, Holokost konusunda gerçekleştirdiği konserler, konuşmalar ve gençlerle çok kapsamlı sürdürdüğü çalışmalarla dünyada farkındalık geliştirmeye devam etmektedir. Şimdiye kadar çıkardığı albümleri ve Pozitif Direnç adlı kitabıyla, Yad Vashem’de yer almakta ve Washington Library of Congress’te adına açılan bir bölümde yer almış, tüm eserleri kurum kataloğuna girmiştir. Holokost Gerçekliği ile Pozitif Dirençeğitim programının, March of the Music öğrenci hareketinin ve Pozitif Direnç kavram ve metodunun yaratıcısı ve yürütücüsüdür. Türk Yahudi Toplumu Danışmanlar Kurulu, 500.Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi ve Ulus Özel Musevi Lisesi Yönetim Kurullarındaki görevleriyle Şalom Gazetesinde köşe yazarlığını sürdürmektedir.

Serdar Korucu, İstanbul Üniversitesi’nde felsefe öğrenimi gördü. Çeşitli TV kanallarının haber merkezi ve haber program bölümlerinde editör/yapımcı/danışman olarak çalıştı. 2012’den beri CNN Türk’te editörlük yapıyor. Yayımlanmış çalışmaları: Yabancı Gazetecilerin Gözüyle Kürt Sorunu (Güncel Yayıncılık, 2009); Suriye Yerle Bir Olduktan Sonra (Hayata Destek Derneği, 2013); Aris Nalcı ile birlikte 2015’ten 50 Yıl Önce, 1915’ten 50 Yıl Sonra: 1965 (Ermeni Kültür Derneği, 2014); Patriklik Fotoğrafçısı Dimitrios Kalumenos’un Objektifinden 6-7 Eylül 1955 (İstos Yayın, 2015-2016, iki cilt); Misafir (Can Yayınları, 2016); Güven Gürkan Öztan ile birlikte Tutku, Değişim ve Zarafet-1950’li Yıllarda İstanbul (Doğan Kitap, 2017); Halepsizler (Aras Yayıncılık, 2018); Sancak Düştü: İskenderun Sancağı’ndan Hatay’a “Ermeni Meselesi” (Aras Yayıncılık, 2021); Ahalinin Gidişi: Musa Dağ 1939 (Aras Yayıncılık, 2021); Şimdi Kim Kaldı İmroz’da? (İstos Yayın, 2022) ve Türk Basınında Yahudi Mülteciler: 1938-1945 “Başkaları Tarafından Arzu Edilmeyen İnsanlar” (Alfa Yayınları, 2023)

Dr. Robert Schild, İstanbul ve Linz Üniversitelerinde okumuş, 1975’te Uluslararası Pazarlama konusunda tezini sunmuştur. Avusturya asıllı olup, İstanbul’da dış ticaret konusundaki çalışmalarının ardından 2017’den bu yana dönüşümlü olarak İsrail, Avusturya ve Türkiye’de ikamet etmektedir. Avusturya, ABD ve Türkiye’de yayımlanmış mesleki makalelerinin yanı sıra, Yahudi kültürü ve mizahı hakkında dört çalışması basıldı. Burgazadası’nın çok kültürlülüğünü irdeleyen bir belgesel tasarlayıp, 2021’de aynı konudaki Canlı Bir Etnografik Müze çalışması, 2022’de ise Stefan Zweig’ın Veda Mektububaşlıklı öykü kitabı yayımlandı. Uzun yıllar boyunca Şalom Gazete ve Dergi’siyle Paros Dergisi’ne katkıda bulundu; zaman zaman kitap-lık Dergisi ile Türkiye, Almanya ve Avusturya’nin değişik gazete ve dergilerinde yazıları yayımlanmaktadır. FM 94.9 Açık Radyo’da Klezmer ve Caz müzikleri program yapımcılığında bulundu. 2003’te başlamak üzere, halen yayın kurulu üyesi olduğu www.tiyatrodergisi.com.tr’de eleştirileri yayımlanıyor; 2017’den bu yana da www.turkisrael.org.il portalında köşe yazarıdır.

https://www.avlaremoz.com/2023/04/16/bugun-holokost-bilinci-egitimi-ve-antisemitizm/