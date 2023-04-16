AK Parti’li Turan’dan Gökçeada’ya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’a Bozcaada daveti

Serkan İLİK/ BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Paskalya Bayramı için Gökçeada’ya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolaos Dendias’ı Bozcaada’ya davet etti. Turan, “Yunanistan Dışişleri Bakanı’na davette bulunmak istiyorum. Lütfen Bozcaada’ya gelsinler. Burada da Rum vatandaşlarımız var. Burada da onların kilisesi var. Daha geçen ay restorasyonu yaptığımız Çan Kulesi başta olmak üzere çok kıymetli hatıraları var” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Çanakkale’nin Bozcaada ilçesine geldi. İskele Meydanı’nda AK Parti İlçe Başkanı Sinem Tabak ve partililer tarafından karşılanan Turan, partisinin ilçe teşkilatının yeni binasının açılışında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili önemli bir karar verdiğini söyleyen Turan, “50 civarında insanımızın öldüğünden yola çıkarak o gün insanları doğuda sokağa çağıran, eyleme çağıran, demokrasi dışı adım atarak bu eylemlerde bir sürü insanın canına mal olmayı sağlayan kişilerin iddianamesi açıklandı. Selahattin Demirtaş başta olmak üzere o daveti yapanların cezası talep edildi. Ama adam cezaevinden tweet atarak ‘Ben o kararı 14 Mayıs’tan sonra yok edeceğim’ dedi. Hiçbir 6’lı masa mensubu cevap vermedi. ‘Sen nasıl konuşuyorsun, yargı mısın, hakim misin?’ demedi. ‘Sen nasıl bir özgüven içerisinde bunu söylüyorsun ki hiçbir kurumu, hiçbir yargı mensubunu değerlendirmeden bu ifadeyi söylüyorsun’ diyemedi. 6’lı masanın kendine gelmesi lazım. Siyasi polemik olur, kavga olur ama temel değerlerde terör başta olmak üzere sınır güvenliği gibi önemli konularda beraber adım atmak durumundayız” dedi.

‘EVLATLARIMIZI DAĞA ÇIKARANLARA DEVLETİN PARA VERMESİ BÜYÜK SORUN’

HDP’nin Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davasına değinen Turan, “Bir tedbir kararı verdiler ve devletin kanunen seçim yardımı olarak verdiği parayı mahkeme kapatma davası olduğundan dolayı ‘Vermeyelim’ dedi. Bir hafta geçti. Bir üyenin yer değiştirmesiyle bu sefer o tedbir konulan para HDP’ye verildi. Ciğerimiz acıyor, kanımıza dokunuyor, terörle iltisakı olan, evlatlarımızı dağa çıkaran insanlara devletin para vermesi büyük bir sorundur ancak bunu bir yere bırakıyorum. Seçim yılı siyasi partilere olan hazine yardımı 3 kat fazla olur. Maliye Bakanlığımızı uyarıyorum. Bu sene HDP seçime girmeme kararı aldığı için 3 kat fazla para, ödemenin dışında olması lazım. Hadi diyelim, Anayasa Mahkemesi bu kararıyla bakanlığa bir yetki vermedi, birtakım imkanlar vermedi, her yıl ödenen para ödenecek. 180 milyon, az değil ama seçim yılı 180 çarpı 3’tür. Seçime girmeyen partiye seçim yardımı olabilir mi? Mahkeme kararından dolayı bakanlık yıllık ödeme yapabilir ama seçime girmeme kararı alan bir partiye 3 katı seçim yolunda verilen parayı vermemesi gerekir. Lütfen bakanlığımız bunu tartışsın. İnsanımız zaten bu konuda üzgün, bu konuda sitemli. ‘Nasıl para verilir?’ diyorlar. Hiç olmazsa seçime girmeyen partiye seçim yılında 3 katı para vermeyin. Kaldı ki bu HDP değil mi? Bizim gençlerimiz dağa çıkartan bu HDP değil mi? PKK’yı terör örgütü olarak tanımayan bu HDP değil mi? 6-8 Ekim olaylarına çağıran bu HDP değil mi? ‘Apo’yu özgür bırakacağız’ diyen bu HDP değil mi? ‘Tükürüğümüzde boğarız sizi’ diyen HDP istediğini söylesin, millet burada. Asla yanlış yapmalarına bu millet izin vermeyecek, göreceksiniz” diye konuştu.

‘LÜTFEN Bozcaada‘YA GELSİNLER’

Daha sonra AK Parti Bozcaada İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftara katılan Turan,Gökçeada’ya Paskalya Bayramı için gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolaos Dendias‘ı Bozcaada’ya davet ederek, şöyle konuştu:

“Bugün iftarımızda sadece Bozcaadalılar, Müslüman kardeşlerimiz yok. Aramızda Rum vatandaşlarımız, Hristiyan kardeşlerimiz de var. Gökçeada’ya Yunanistan Dışişleri Bakanı geldi, oradaki kilisemizi, Rum okullarımıza gezdi, çok kıymetli dostluk mesajları verdi. Ben Bozcaada’dan, Gökçeada’ya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı’na davete bulunmak istiyorum. Lütfen Bozcaada’ya gelsinler. Burada da Rum vatandaşlarımız var. Burada da onların kilisesi var. Daha geçen ay restorasyonu yaptığımız Çan Kulesi başta olmak üzere çok kıymetli hatıraları var. Biz Bozcaada’da, Rumlarla nasıl ki omuz omuza beraberce kardeşçe yaşıyorsak tüm ülkemizde, coğrafyamızda bunu inşa edebiliriz. Bugün iftarımıza gelen Hristiyan kardeşlerimiz olduğu gibi biz de buradan diyoruz ki; şu an Hristiyanların en kıymetli bayramlarından bir tanesi olan Paskalya Bayramı’ndayız. Onların da bu iftar sofrasından Paskalya Bayramı’nı yürekten kutluyoruz.”

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ak-partili-turandan-gokceadaya-gelen-yunanistan-disisleri-bakani-dendiasa-bozcaada-daveti-42252373