Kenya’da kiliseye baskın: 4 kişi ölü bulundu

DUVAR – Doğu Afrika ülkesi Kenya’da polis, bir kişinin ‘şüpheli faaliyetler yürütüldüğü’ yönündeki ihbarının üzerine Kilifi ilçesindeki Good News International Kilisesi’ne baskın düzenledi. Kiliseye yapılan baskında dört kişi ölü bulundu. Kenya polisi, hayatını kaybedenlerin açlıktan öldüğünü doğruladı.

Reuters’ın haberine göre, ‘radikalleşmiş’ 15 kişiyi ölüm orucuna girdikleri kiliseden kurtardığını açıklayan polis, kurtarma sürecinde dört kişinin öldüğünü söyledi. Malindi Savcısı Charles Kamau, “Bir kilise mensubunun kendilerine bu dünyada işlerinin bittiğini söylemesinin ardından artık ölüp yaradanı görmeyi bekliyorlardı” dedi.

ALTI KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Baskında 11 kişinin kurtarıldığı, kurtarılan altı kişinin açlıktan bir deri bir kemik kaldığı ve durumlarının kritik olduğu bildirilirken, benzer durumda başka kişilerin de olabileceği ihtimalini inceleyen polis, daha önce de aynı bölgede iki erkek çocuğun ölümü ile bağlantılı olarak mart ayında tutuklanan, ardından serbest bırakılan Makenzie Nthenge isimli kilise mensubunu olaydan sorumlu tuttu. Kurtarılan kişiler hastanede tedavi altına alındı.

AA’nın polis raporlarından aktardığına göre, Kenya’da son yıllarda şiddet ve suç teşkil eden faaliyetler yürüten tarikatların sayısında ciddi artış gözleniyor. (DIŞ HABERLER)

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