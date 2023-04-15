İktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi’nden AK Parti’ye destek ziyareti

DUVAR – Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budagov ve beraberindeki heyet, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’u ziyaret ederek, 14 Mayıs seçimleri için destek açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıda bir konuşma yapan Numan Kurtulmuş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin “her düzeyde mükemmelleştiği bir dönemde olduklarını” söyledi.

Kurtulmuş, “Bu tabiri caizse asrın seçimidir. Türkiye bu seçimde bir istikamet tayinini gerçekleştirecektir. Yeniden güçlü bir Türkiye istikametinde, uluslararası alanda sözü güçlü, gücü tehdit bir Türkiye olma istikametinde ve dünyada yeni, hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulması için öncü olacak bir Türkiye istikametinde yürüyüşümüze devam edip etmeme seçimidir” dedi.

‘SEÇİM SADECE TÜRKİYE’NİN GELECEĞİYLE İLGİLİ DEĞİL’

“Seçimin sadece Türkiye’nin geleceğiyle ilgili değil, dost ve kardeş ülke ile mazlum milletler başta olmak üzere aslında bütün dünyayı yakından ilgilendirdiğini” belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Türkiye’deki seçimleri bir Azerbaycan seçimiymiş gibi yakinen takip ediyor ve Azerbaycan’ın geleceğinin de Türkiye seçimleri ile yakından ilgili olduğunun bilincinde, bu seçime destek vermek için gayret sarf ediyorlar. Bu çerçevede bu ziyareti gerçekleştiriyorlar. Herkes bu seçimde tabiri caizse bu gidişata omuz vermek için bu anlamlı ziyareti gerçekleştiriyorlar. Bu destek ziyareti dolayısıyla teşekkür ediyoruz.”

“Eğer Türkiye uluslararası alanda güçlü olmasaydı, savunma sanayisinde güçlü olmasaydı, bölgesel ve küresel sorunları çözebilme iradesini ortaya koymasaydı, inanın ki Azerbaycan’ın Karabağ’ın işgalden kurtarılması meselesinde eli zayıflamış olurdu” diyen Kurtulmuş, “Bunun için Azerbaycanlı kardeşlerimizle diğer ülkelerdeki dostlarımızla hatta ve hatta bizim Türk ve İslam dünyasının dışında kalan mazlum milletler de güçlü ve büyük bir Türkiye’nin kendi menfaatlerine olduğunu biliyorlar. Dualarıyla destekleriyle bu seçimde AK Parti’nin Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Cumhur İttifakı’nın başarılı olması için görüşlerini beyan ediyorlar” ifadelerini kullandı.

‘RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A MİNNETTARIZ’

Karabağ’ın işgalden kurtarılmasında Türkiye’nin Azerbaycan’a büyük destek verdiğini söyleyen Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budagov, “Azerbaycan’ın 44 günlük haklı savaşında ve topraklarının işgalden kurtarılmasında Türkiye yanımızda yer aldı. Bu kardeşliği ve dostluğu Azerbaycan halkı hiçbir zaman unutmayacak. Biz her zaman Türk kardeşlerimize, AK Parti’ye ve onun genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarız” dedi.

AK Parti ile birçok alanda iş birliği içerisinde olduklarını aktaran Budagov, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin gelecek yüzyılı için ortaya koyduğu vizyon ve hedefler için kardeş ülke olarak büyük gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki AK Parti’nin iktidar olduğu müddetçe son 21 yılda hayata geçirdiği işler ve Türkiye’nin bütün sahalarda elde ettiği kazanımlar, bu yüzüncü yıl programının hayata geçirilmesi için çok önemli ve esaslı bir zemin yaratmıştır. Bu dostluk ve kardeşlik ilerleyerek devam ediyor. Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşa edilmesi sürecinde Türkiye ve Türk şirketleri bizim yanımızda oluyor. Biz de deprem bölgesi için yapılan çalışmalarda yanlarındayız.” (HABER MERKEZİ)

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