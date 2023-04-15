Filistin Dışişleri Bakanlığı: İşgal Edilen Kudüs’ü Yahudileştirmeye Yönelik İşgal Önlemleri Uluslararası Hukukun İhlalidir – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

İŞGAL EDİLEN KUDÜS – Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Kudüs şehrini ve diğer Filistin topraklarını Yahudileştirmeye yönelik sürekli işgal önlemlerinin geçersiz olduğunu ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini doğruladı.

Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, işgal güçlerinin Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde Filistinlilere yönelik saldırısını ve onlarca Filistinlinin Kutsal Kabir Kilisesi’ne girmesinin yasaklanmasını kınayarak, bu saldırının Kutsal Şehir’deki yasal ve tarihi statükonun ve ibadet özgürlüğünün açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi ve işgale saldırılarını durdurması ve Filistin halkı, Kudüs ve kutsalları için koruma sağlaması için baskı yapması çağrısını yineledi.

R.M.

SANA