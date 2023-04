Meral Akşener: ‘ Yahu arkadaş Ermeni olsam ne olur? ‘

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul’daki iftar programında konuşma yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Şimdi Diyarbakır’dan birisi çıktı dedi ki ‘Bu kadın Ermeni’dir.’ Yahu arkadaş Ermeni olsam ne olur? Değilim. İnsanlar nerede doğduğunu, kimin çocuğu olduğunu seçebilir mi? Bir tek şeyi seçersiniz, insan olmayı seçersiniz.” dedi.

Partisinin İstanbul 3. bölge milletvekili adayı Seyithan İzsiz’in Beylikdüzü’ndeki iftar programına katılan Akşener, 14 Mayıs’ta seçimlerin yapılacağını anımsatarak, enteresan günler yaşandığını söyledi.

Akşener, seçim zamanının, siyasi partilerin birbirleriyle hizmet, proje üzerinden rekabet ettikleri, siyasetçilerin birbirlerine küfür, iftira ve gıybet etmedikleri zamanlar olduğunu belirtti.

Seçmenin velinimet olduğunu vurgulayan Akşener, şöyle devam etti:

“Çok uzun bir zamandır ‘Şapkamı koysam, ceketimi assam seçilirim.’ üzerinden ve her bir kanaat önderinin işaret ettiği ‘biz olma duygusu’nu ortadan kaldıran bir dille siyaset yapılıyor. Yani mübarek seçime gitmiyoruz, cenge gidiyoruz sanki. Halbuki seçimler bayramdır, bayram. Her birinizin kapısının çalındığı, her birinize ulaşıldığı ve sizin velinimet kabul edilip, ‘Ne olursunuz bizi görün, bizi değerlendirin.’ denildiği bir bayramdır. Buna karşılık tam tersi bir seçim dönemine girdik.”

Akşener, 3 yıldır dükkan dükkan dolaştığını, bir sürü provokasyonla karşılaştığını dile getirerek, hiç kimseye incitici bir tavır koymamaya gayret ettiğini kaydetti.

Sabırlı olduğunu, siyasetçilerin sabrının bu millet için lazım gelen bir haslet olduğuna karar verdiğini ve o günden beri de sabrettiğini söyleyen Akşener, “Seçime gidiyoruz ve bu seçimde biz sizlerin oylarınıza talibiz. İki türlü talibiz; İYİ Parti olarak oylarınıza talibiz. Beni başbakan etmek istiyorsanız ben de oylarınıza talibim. Asla abidik gubidikle, pazarlık tuzarlıkla başbakan olmak istemiyorum. Sizin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum. Ve de Sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için de oylarınıza talibim.” ifadelerini kullandı.

– “Fırat Çakıroğlu’nun katiline burs verilmesi külliyen yalan”

Pek çok iftiraya uğradıklarını ifade eden Akşener, “Seyithan kardeşimin burs verdiği, şehit yakını, genç sayısı şu anda elimdeki rakam 125 kişi. Sadece şehit çocuğu, kardeşi olan gençlerimiz. O arada bir şey çıktı. Kendisi mahkemeye verdi. Denildi ki şehit edilmiş genç bir kardeşimiz, evladımız olan Fırat Çakıroğlu’nun katiline de burs vermiş. Külliyen yalan ve bu yalan için yalanı yayanları mahkemeye verdik. Ama kardeşim bu kadar fitnenin, bu kadar fesadın kime faydası var? Günahtır günah.” diye konuştu.

– “Yahu arkadaş Ermeni olsam ne olur? Değilim”

Ailesi hakkındaki iddialardan da bahseden Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:

“Benim anamın ailesi Avşar, Karaman’dan Yunanistan’a Osmanlı döneminde ‘Müslümanlaştırmak’ üzere gönderilmiş. Sürgün mürgün değil, babamın ailesi Savcılı Türkmeni, onlar da Diyarbakır’dan gitmişler. Şimdi Diyarbakır’dan birisi çıktı dedi ki ‘Bu kadın Ermeni’dir.’ Yahu arkadaş Ermeni olsam ne olur? Değilim. İnsanlar nerede doğduğunu, kimin çocuğu olduğunu seçebilir mi? Bir tek şeyi seçersiniz, insan olmayı seçersiniz. Kul hakkına riayet etmeyi seçersiniz. Haramdan sakınmayı seçersiniz. Kadının namusuna iftira atmaktan çekinmeyi seçersiniz. Namusla şerefle oynamamayı seçersiniz ve harama el uzatmamayı seçersiniz. Bu sizin seçiminizdir. Şu olmuşunuz, bu olmuşunuz onun önemi yok ki. Önemi olan şey, iyi insan mısınız?”

