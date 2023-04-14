Çadırda ‘’Kutsal Perşembe‘’ Ayini

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma yol açan depremlerde en çok hasar gören illerden biri de Hatay oldu. Deprem tarihi binalarda da büyük hasara yol açtı. O binalardan biri de Hatay’ın Altınözü ilçesindeki tarihi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi oldu.

Antakya’nın Sarılar Mahallesi’nde bulunan Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi cemaati, 13 Nisan akşamı, Kilise olarak kullandıkları çadırda Kutsal Perşembe ayinini gerçekleştirdi.

Fotoğraflar: Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi Facebook sayfası

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