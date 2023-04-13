Toplantı: 1915 Öncesi ve Sonrası Antakya Ermenileri

Nor Zartonk, 15 Nisan Cumartesi günü saat 17.00’de Şişli’de, “1915 Öncesi ve Sonrası Antakya Ermenileri” başlığıyla bir toplantı düzenliyor. Moderasyonunu Nişan Güreh’in gerçekleştireceği toplantıda konuşmacı, Avlaremoz yazarlarından Serdar Korucu.
1915 Öncesi ve Sonrası Antakya Ermenileri
Konuşmacı: Serdar Korucu
Moderatör: Nişan Güreh
15 Nisan Cumartesi, saat 17:00
Nostalji Kitap & Kahve
Adres: Cumhuriyet Mah. Teyyareci Fehmi Sk. Şişli İstanbul
https://www.avlaremoz.com/2023/04/13/toplanti-1915-oncesi-ve-sonrasi-antakya-ermenileri/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=toplanti-1915-oncesi-ve-sonrasi-antakya-ermenileri
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