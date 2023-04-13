Sergi: Yüz yıl önce Antakya, İskenderun ve Musa Dağı

Depremde ağır hasar alan Antakya ve İskenderun’un yüz yıl önceki haline odaklanan “Yüz Yıl Önce Antakya, İskenderun, Musa Dağı” sergisi 18 Nisan Salı günü açılıyor.

Birzamanlar Yayıncılık ve Galeri Birzamanlar’ın hayata geçirdiği sergi, Antakya ve İskenderun’un çok kültürlü yapısına dikkati çekerken deprem bölgesindeki diğer şehirlerden de görüntüleri içeriyor.

“Antakya, İskenderun, Musa Dağı Ermenileri” kitabının galerideki satışından elde edilecek gelirin tamamı Türkiye’nin son Ermeni köyü olan Vakıfköy’e bağışlanacak. Ayrıca sergi mekanında depremzedelerin yerel ürünlerinin tanıtım ve satışı da yapılacak.

Sergi, 10 Haziran’a kadar hafta içi 11.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Küratör: Osman Köker

Tasarım: Savaş Yıldırım

Koleksiyon: Orlando Carlo Calumeno Koleksiyon ve Arşivi

Galeri Birzamanlar, Vali Konağı Caddesi No: 23 Kat: 6

Nişantaşı – Şişli İstanbul

Tel: 0212 2471907

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28456/sergi-yuz-yil-once-antakya-iskenderun-ve-musa-dagi