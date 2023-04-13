Neçirvan Barzani ile görüşen Papa, ‘barış ve kardeşliği’ vurguladı

Erbil (Rûdaw) – İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin resmi davetlisi olarak bugün İtalya’nın başkenti Roma’ya giden Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Franciscus ile bir araya geldi.

Bugün Roma’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin yanı sıra İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajaniv ve İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana’nın da aralarında olduğu üst düzey yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirmesi beklenen Neçirvan Barzani ilk olarak Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Franciscus ile Vatikan’da görüştü.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yapan Barzani, Papa’nın sağlıklı olmasından ötürü mutlu olduğunu belirterek Papa’nın “Irak toplumları arasında barış ve kardeşliğin korunmasının önemini vurguladığını” belirtti.

Barış ve birlikte yaşamaya desteklemeye devam edeceğini ifade eden Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, “Kürdistan, Irak ve ötesinde barış ve birlikte yaşamayı desteklemeye devam etme taahhüdümü yineledim” dedi.

I’m honored to meet Pope Francis today & delighted to see His Holiness in good health. @Pontifex stressed the importance of preserving peace & fraternity among Iraq’s communities. I reiterated my commitment to continue promoting peace & coexistence in Kurdistan , Iraq & beyond. pic.twitter.com/1mnv4gzB3J — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) April 13, 2023

https://www.rudaw.net/turkish/world/130420232