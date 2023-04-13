Ermenistan’a sızan İkinci Azerbaycan askeri Ermenistan topraklarında bulundu ve tutuklandı

10 Nisan’da bir asker arkadaşıyla Ermenistan topraklarına geçen ikinci Azerbaycan askeri de Ermenistan topraklarında bulunarak tutuklandı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 13 Nisan’da ikinci Azerbaycan askeri bulundu ve Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında tutuklandı.

Hatırlanacağı üzere 10 Nisan’da Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin iki askerinin ortadan kaybolduğunu duyurdu. Aynı gün Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan topraklarında bir Azerbaycanlı askerin tutuklandığını, yanında başka bir askerin de bulunduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/04/13/Ermenistan-Azerbaycan-asker/246855