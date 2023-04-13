Cömertoğlu’ndan Ermeni Kardeşlere Paskalya Bayramı Ziyareti

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Ermeni vatandaşlara Paskalya Bayramı ziyaretinde bulundu.

Ebubekir Atilla

Ziyaretten mutlu olduklarını belirten Mikail ve Serkis kardeşler, hediye ikramında bulundular.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu; “Bu vatanın ayrılmaz parçaları olan farklı din ve inanışa sahip vatandaşlarımızca aynı gelenek ve göreneklerin, aynı sevinç ve üzüntülerin ortak bir hissiyatla yaşanması tarihi ve kültürel zenginliğin paylaşılmasına vesile olmaktadır. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, birlikte yaşama kültürünün en nadide örneğinin sergilendiği güzide ilçemizde, bu müstesna günlerde sevgi, saygı ve kardeşlik duygularıyla birleşmek ve bütünleşmenin tüm dünyaya önemli mesajlar vereceği şüphesizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Hristiyan âleminin Paskalya Bayramını kutluyor, barış, huzur ve mutluluğumuzun daim olmasını temenni ediyorum” dedi.

https://www.malatyasonsoz.com.tr/haber/comertoglundan-ermeni-kardeslere-paskalya-bayrami-ziyareti-391980.html