Başpiskopos Pietro Parolin, ‘Vatikan’ın Kürdistan Bölgesi’ne tam desteğini’ yineledi

Haber Merkezi – İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin resmi davetlisi olarak İtalya’nın başkenti Roma’ya giden Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Vatikan Başbakanı Başpiskopos Pietro Parolin ile görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki siyasi durumun yanı sıra başta Hristiyanlar olmak üzere Kürdistan Bölgesi’ndeki dini azınlıklar ele alındı.

Ayrıca, Hristiyanların Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki varlıklarının devam etmesine ilişkin çabaların da ele alındığı aktarıldı.

Pietro Parolin, Neçirvan Barzani’nin tarafları bir araya getirme ve sorunları çözmedeki yapıcı rolüne övgüde bulunarak “Vatikan’ın Kürdistan Bölgesi’ne tam desteğini” yineledi.

Başkent Erbil’de açılan Katolik Üniversitesinden ötürü Barzani’ye teşekkürlerini ileten Parolin, geçen sene Erbil’e yaptığı ziyareti hatırlatarak Kürdistan Bölgesi’ndeki bir arada yaşama kültürünü “memnuniyet verici” olarak niteledi.

Barzani ise Kürdistan Bölgesi’ndeki Hristiyanların vatanlarında kalmasını istediklerini vurgulayarak, dönmek isteyenler için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani; Vatikan’ı, Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki Hristiyan bölgelerinde yeniden inşa projeleri yürütülmesi için Avrupa Birliği’nde destekçi olmaya davet etti.

Erbil-Bağdat ilişkileri ve aralarındaki sorunların çözümüne ek olarak bölgedeki genel durumun da görüşmede masaya yatırılan başlıklardan olduğu belirtildi.

https://www.rudaw.net/turkish/world/130420233