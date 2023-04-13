Azerbaycan, Ermenistan’a 12 kişilik հeyet gönderecek

15 Nisan’da Yerevan’da başlatılacak Avrupa Halter Şampiyonası’na katılan Azerbaycan, Yerevan’ı 12 kişilik heyetiyle ziyaret edecek.

“Haqqin.az”a göre, 13 Nisan’da sporcular, Bakü’den Tiflis’e gitti, oradan da Ermenistan’a yola çıkacak.

Heyet üyelerinin 12 kişi olmasına rağmen haltercilerin sayısı biri kadın olmak üzere sadece 4 kişi.

12 Nisan’da Ermenistan Parlamentosu’nda hükümet ile soru-cevap oturumunda Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Janna Andreasyan, Azerbaycanlı sprocuların Ermenistan’ı ziyaret etmesiyle ilgili güvenlik sorunların çözüldüğünü belirtti.

Avrupa Halter Şampiyonası, 2024 yılında Paris’te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’na katılma imkanı verecek. Şampiyonası’na yaklaşık 40 ülkeden 500’den fazla sporcu katılacak. Genel olarak toplam heyetlerin sayısı 1000’den fazla olacak.

Hatırlanacağı üzere, 15-23 Nisan’da Ermenistan’da düzenlenecek Avrupa Halter Şampiyanası, Ermenistan bağımsızlık tarihinde bir ilk olacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/04/13/Azerbaycan-Ermenistan-Avrupa-Halter-Şampiyonası/246858