Türkiye – Ermenistan Sınırı Bu Yaz Açılıyor

Türkiye – Ermenistan kara sınırı, üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaport sahibi kişilere açılıyor. Normal vatandaşlar şimdilik geçiş yapamayacak.

Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin çözümüne ilişkin müzakerelerde Ermenistan’ın özel temsilcisi Ruben Rubinyan, bu yaz başında Ermenistan-Türkiye kara sınırının üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaport sahibi kişilere açılması konusunda mutabakata vardıklarını dile getirdi.

Rubinyan özellikle şunları kaydetti: “Ermenistan tarafı, Margara kontrol noktasının hazırlanması için çalışmalar yürütüyor, bu aynı zamanda altyapının oluşturulmasını da içeriyor. Yani yaz başında düzenlemeleri yerine getirmeye hazır olmamız için çalışmalar yapılıyor. Ani köprüsünün bu yıl şubat ayında mutabakata varılan restorasyonu konusunda ise henüz çalışmalara başlanmamış olsa da konu yürürlükte. Müzakereler sırasında Türkiye’den Azerbaycan ile bir an önce barış anlaşması imzalaması yönünde herhangi bir baskı olmadı.”

Kaynak: Türkiye – Ermenistan Sınırı Bu Yaz Açılıyor